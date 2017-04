Fakt ist: Die Bayern lechzen seit dem Titel in der Champions League 2013 vergeblich nach europäischen Meriten. Die Meisterschalen in der Bundesliga können nur bedingt als emotional bedeutender Ersatz herhalten. Die Münchner sind gefangen in der eigenen Welt. Zu gut für Deutschland. Aber weit entfernt von Europas Spitze.

«Alles auf rot» heisst eine Biografie über den kürzlich aus dem Gefängnis an die Spitze des Vereins zurückgekehrten Präsidenten Uli Hoeness. Wie sehr soll Bayern München fortan auf den europäischen Poker setzen? Eine Verjüngung tut not, das ist klar. Knapp 30 Jahre beträgt das Durchschnittsalter der aktuellen Equipe. Und auch wenn Ancelotti sagt, junge Mannschaften gewinnen Spiele, alte Mannschaften Titel – ganz so einfach ist es nicht.

Lahm und Alonso treten ohnehin zurück. Ribéry und Robben werden nicht mehr jünger und besser. Die jüngst verpflichteten Costa, Coman, Sanches sind schlicht zu wenig gut für Europas Spitze. Was also tun? Zumal das Vertrauen in Lewandowski mutmasslich auch nicht ein Konzept für die Ewigkeit ist. Vor allem dann nicht, wenn auch Thomas Müller erstmals in seiner Karriere das Wort «Ladehemmung» kennen lernen muss.

Immer mehr zeigt sich, wie fatal sich der Verlust von Regisseur Toni Kroos erweist. Dieser lief nach dem ersten Jahr unter Guardiola in die Arme von Real Madrid, weil er zu wenig Wertschätzung (auch pekuniär) fühlte. Ausser Pep kümmerte das kaum jemanden.