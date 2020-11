Der FC Lugano ist erstmals seit 19 Jahren Leader in der Super League

19 Jahre hat der FC Lugano auf diesen Augenblick warten müssen: Am Samstagabend ist er endlich wieder einmal Tabellenführer in der Super League geworden. Präziser: Als dies das letzte Mal der Fall gewesen ist, hat die Super League noch Nationalliga A geheissen. Wer gedacht hat, die Herrlichkeit werde keine 24 Stunden anhalten, weil sich Meister YB am Sonntag mit einem Sieg gegen St. Gallen wieder auf Platz 1 hieven würde, wird eines Besseren belehrt.

Die Berner spielen in dieser Saison zum dritten Mal 0:0 und gewinnen nach 17 siegreichen Heimspielen in Serie im Wankdorf erstmals seit dem 22. September 2019 und einem 1:1 gegen den FC Basel nicht. Allerdings bleiben sie bei 30 Siegen und vier Remis nun seit 34 Meisterschaftsheimspielen in Folge ungeschlagen.

YB hat nur halb so viele Tore erzielt wie der FC Zürich

YB hat gegen St. Gallen 27 Torschüsse, exakt gleich viele wie beim 0:0 in Genf, trifft einmal die Latte, scheitert noch und noch am überragenden Goalie Lawrence Ati Zigi und jagt durch Nicolas Ngamaleu die Kugel aus einem Meter über das Tor. Und: Schiedsrichter Urs Schnyder verweigert den Bernern überdies nach einem glasklaren Foul von Basil Stillhart an Meschack Elia einen Penalty.