Sie soll eine Art Linked-In für Nachwuchstalente im Fussball sein, also ein soziales Netzwerk, das den Beruf in den Fokus stellt. Wer die App nutzt, stellt jedoch fest, dass sie eher wie Instagram wirkt. Viele Bilder und Videos werden gepostet. Die App soll damit die junge Zielgruppe zwischen 13- und 19-jährigen Fussballern ansprechen.

Nun geht die Technik im Fussball noch weiter – bis in den Amateurfussball. Neu sollen nämlich die Fussballtalente überhaupt erst durch eine Datenbank gefunden werden. Auch diese Idee stammt aus Dänemark. Die beiden Jungunternehmer Simon Hjære und Peter Holm gründeten 2014 die App «Tonsser» in Kopenhagen.

Neben Apps, bei denen Talente entdeckt werden sollen, gibt es auch immer mehr Apps, die Fussballtrainer unterstützen sollen. Sie helfen in verschiedenen Dingen: So ist die App «Fubalytics» eine Hilfe bei der Videoanalyse, die App «Football Strategy Board» eine digitale Taktiktafel. Die grösste Hilfe für Fussballtrainer dürften die Apps jedoch in der Trainingsgestaltung sein.

Sébastien Robert, der Technische Direktor von Red Stars Paris, sagte nach den Sichtungstrainings: «Wir waren skeptisch, ob wir allein durch Daten gute Spieler finden können. Doch von den 86 Spielern, die uns Tonsser gebracht hat, waren wir an 27 interessiert.

Die Qualität der Spieler war deutlich besser als gedacht.» Nicht ganz so beeindruckend tönt es dagegen bei Ingolstadt. Aus 75 eingeladenen Talenten besteht bei «zwei oder drei Jungs die Möglichkeit, dass sie den Sprung in unser Nachwuchscenter schaffen», erzählte Sebastian Knosp, Leiter der Scoutingabteilung von Ingolstadt, dem «Donaukurier».

Schweizer Junioren als User

Zunächst kam die App des Start-ups 2015 in Dänemark auf den Markt, inzwischen gibt es sie unter anderem in Norwegen, Schweden, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich. Weltweit zählt sie bereits rund 800 000 User.

Seit Anfang Saison ist Tonsser auch in der Schweiz angekommen. Der Start sei geglückt, verkündet Tonsser stolz. Jeder dritte Nachwuchsspieler zwischen 13 und 19 in der Schweiz nutze die App bereits. Tatsächlich zeigt sich, dass sich insbesondere in dieser Zielgruppe einige Fussballer auf der App tummeln. Dazu gesellen sich einige Amateurfussballer, die sich wohl an der Spielerei erfreuen.

Profis dagegen haben sich bisher nur sehr selten die App angeschafft. Die prominentesten Tonsser-User sind die Bundesliga-Jungprofis Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund) und Mads Bidstrup (RB Leipzig).

Datenbank weiter ausbauen

2019 will Tonsser auch in England, den USA und weiteren Ländern erscheinen. Die Datenbank soll so weiter ausgebaut werden. Dass man diese Daten nutzen kann, sind einige Experten überzeugt.

Lars Bach Sørensen, der skandinavische Scout für den Premier-League-Verein Southampton, sagt gegenüber dem englischen Wirtschaftsmagazin «Forbes»: «Für Vereine ist die App sehr interessant, denn bis jetzt gibt es keine ähnliche Datenbank. Sie ist mit grossem Abstand die grösste Datenbank von Nachwuchsspielern überhaupt.»

Auf der App sind von Nachwuchsteams, Amateurmannschaften bis hin zu den Profiligen alle Spiele aufrufbar. Als User kann man seine gespielte Position eintragen, dazu kommen Statistiken wie Tore, Assists oder Karten sowie ein Voting für den Mann des Spiels. In einer Rangliste können sich die Spieler sowohl mit Teamkollegen als auch mit Gegenspielern aus der Liga vergleichen.

Die Spieler tragen die Statistik selber ein. Das heisst, es kann auch geschummelt werden – ähnlich, wie dies auch bei sonstigen sozialen Medien der Fall sein kann. Vielleicht deshalb lassen die Schweizer Vereine noch die Finger von der App.

Apps mit Zukunft

Doch auch hierzulande haben solche Apps eine Zukunft, glaubt Michael Silberbauer, ebenfalls ein Däne. Der ehemaliger Assistenztrainer des FC Luzern und neuer Cheftrainer des kanadischen Pacific FC sagt: «Bis jetzt habe ich damit noch nicht gearbeitet. Dennoch weiss ich, dass es die App gibt», sagt er.

«Ich denke, solche Technologien wird man in Zukunft immer mehr nutzen. Denn ich bin überzeugt, dass man sich als Verein mit den sogenannten Big Data beschäftigen muss. Sie können helfen.»

Doch ob tatsächlich irgendwann der nächste Weltstar des Fussballs durch die Smartphone-App Tonsser entdeckt wird, wird erst die Zeit zeigen.