#1 - Xherdan Shaqiri kehrt ins Nationalteam zurück – ist das eine gute Nachricht? Die Meldung des Schweizer Fussballverbands kommt am Donnerstag kurz vor 14 Uhr. «Xherdan Shaqiri steht dem A-Nationalteam wieder zur Verfügung», lautet der Titel. Das tönt gut. Und noch besser ist Shaqiris Eingeständnis, dass sein Verhalten und die dadurch entstandene Unruhe «weder beabsichtigt noch zielführend» war. Im September verzichtete Shaqiri darauf, dem Aufgebot von Nationaltrainer Vladimir Petkovic für die EM-Qualifikationsspiele gegen Irland und Gibraltar Folge zu leisten. Obschon er nicht verletzt war. Begründung: Er fühle sich mental nicht fit, der Nati zu helfen. Gleichzeitig sprach Petkovic so offen wie noch nie über sein Verhältnis mit Shaqiri. «Es könnte besser sein», sagte der Trainer, «jeder muss künftig auf den anderen zugehen.» Petkovics entwaffnende Aussage war der Beleg dafür, was Beobachter rund um das Nationalteam längst wussten: Der Trainer und sein Schlüsselspieler respektieren einander höchstens, die Beziehung ist aber ziemlich belastet. Dass nun am Mittwoch in Liverpool ein zweistündiges Gespräch stattgefunden hat, ist löblich. Es ist richtig, dass Petkovic auf Shaqiri zugeht. Und es ist wichtig, dass Shaqiri sich zu einem Bekenntnis für die Nati durchgerungen hat. Umso mehr, als dass er derzeit an der Wade verletzt ist – und darum auch in der kommenden Woche nicht beim Nationalteam sein kann. Shaqiris «Ja!» und seine Einsicht, viel Wirbel ausgelöst zu haben, sind gleichwohl die Basis für eine funktionierende Zusammenarbeit in Zukunft.

#2 - Was bleibt hängen von Petkovics Beziehungsproblem mit Shaqiri? Ein bisschen wirkt die Geschichte so, als würde ein Krug, der zerbrochen ist, einfach zusammengeklebt, in der Hoffnung, er halte jetzt sofort und für immer wieder wie zuvor. So einfach ist es natürlich nicht. Und darum bleibt die Gefahr bestehen, dass Shaqiri erst dann wieder mit vollem Herzen für die Schweiz spielt, wenn der Trainer nicht mehr Petkovic heisst. Offiziell lässt Shaqiri zwar via Verband verlauten, dass seine Absage nicht mit fehlender Wertschätzung – beispielsweise in der Captain-Frage – zu tun habe. Und trotzdem ist Fakt, dass er sich über seine zu wenig einflussreiche Rolle im Team beklagt hat. Solche Vorwürfe lassen sich kaum mit nur einem Gespräch aus der Welt schaffen. Die Hoffnung ist indes, dass sich sowohl Shaqiri wie auch Petkovic eingestehen, für den Erfolg aufeinander angewiesen zu sein. #3 - Wie sieht Shaqiris sportliche Situation aus und welche Auswirkungen hat sie auf die EM 2020? Viel schlechter könnte die sportliche Situation von Xherdan Shaqiri kaum sein. In Liverpool ist er nicht einmal mehr Ergänzungsspieler. Ganze 25 Minuten ist er zum Einsatz gekommen – verteilt auf vier Spiele (bei maximal zwölf möglichen Ernstkämpfen). Zudem ist Shaqiri wieder einmal verletzt. Die Wade hatte ihm schon in der Saisonvorbereitung Probleme bereitet.

Die Zeichen mehren sich, dass Shaqiris Liaison mit einem Weltklub erneut im Drama endet – wie damals schon bei Bayern München. Ein Wechsel im Januar wäre folgerichtig. Jedoch bleibt die Frage, ob Shaqiri bereit ist, den gut dotierten Vertrag in Liverpool aufzulösen – oder sich zu einem mittelklassigen Team ausleihen zu lassen. Klar ist: Für die Schweizer Nationalmannschaft ist Shaqiri an der EM nur dann eine Hilfe, wenn er gesund und motiviert ist. Wobei einigermassen genügend Spielminuten dazukommen müssen. Eine ganze Saison auf der Ersatzbank von Liverpool kann er sich nicht erlauben. #4 - Hat der «Fall Shaqiri» auch Auswirkungen auf die Zukunft von Nationaltrainer Petkovic? Vladimir Petkovic hat einen Vertrag als Nationaltrainer bis Ende 2019. Qualifiziert sich die Schweiz für die EM im Sommer 2020, verlängert sich die Zusammenarbeit automatisch bis nach der Endrunde. Dass dies passiert, davon ist momentan auszugehen. Die Ausgangslage der Schweiz in der EM-Qualifikation ist gut, nach den Spielen in Dänemark (Samstag, 12. Oktober) und zu Hause gegen Irland (Dienstag, 15. Oktober in Genf) dürfte sie noch besser sein. Und trotzdem wird die Frage in nächster Zukunft stetiger Begleiter der Nati sein: Wie weiter mit Petkovic? Im Sommer ist er sechs Jahre Nationaltrainer. Er hat einiges richtig gut gemacht, er hat das Team spielerisch entwickelt. Er hat auch die Ziele erreicht, die EM wäre die dritte Endrunde in Serie. Und doch ist der grosse Exploit ausgeblieben. Dazu kommt, dass Petkovic immer wieder Brandherde rund um die Nationalmannschaft löschen muss – teils selbst, teils nicht selbst verschuldet.