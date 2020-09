Der Planet Sforza, ein aufregendes Sturm-Duo und die Frage: Wie gut ist der FCZ wirklich?

1. Der Planet Sforza – wie der eigene Trainer seinen Verein zum Mittelmass degradiert

Es ist ein bemerkenswerter Satz von Ciriaco Sforza. Oder muss man sagen: ein wahnwitziger? «Wichtig war, dass wir nicht verlieren. Aber wir haben versucht, zu gewinnen.» Ja, das ist tatsächlich der Trainer des FC Basel, der so spricht. Nach einem 2:2 zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger Vaduz.

Ja, es ist ein Fehlstart des FCB. Ja, es ist viel Mittelmass und Leerlauf, was die Spieler produzierten. Und ja, es ist natürlich alles andere als ideal, in der Meisterschaft der Konkurrenz bereits wieder hinterherzulaufen. Doch bei aller Unbill, gerade alles muss man deswegen nicht in Frage stellen. Vor allem dann, wenn ein neuer Trainer am Werk ist. Einer, der die Ausrichtung des Teams justiert, das System verändert, mehr Offensive fordert. Ja, die Automatismen müssen sich einspielen. Und ja, der FC Basel hat eine anstrengende Reise hinter sich nach Kroatien im Europacup – die er überdies wieder einmal als einziger Schweizer Vertreter erfolgreich bestritten hat.

Aber wirklich beunruhigend ist es, wenn der Trainer das einfach so hinnimmt. Wenn er den Eindruck erweckt, als könne der FCB mit so einem Auftakt gegen Vaduz irgendwie leben. Nein, die Erwartungshaltung beim FC Basel ist eine andere. Ein 2:2 zu Hause gegen einen Aufsteiger darf es nicht geben. Und wer das nicht klipp und klar anspricht, degradiert seinen Verein so zum Mittelmass.

Ein bisschen anders sieht es bei der Konkurrenz aus. YB siegt, St. Gallen siegt – zufrieden ist trotzdem keiner. So muss das sein. Auf dem Planeten Sforza aber, da gelten andere Regeln. Doch irgendwie passt das zu einem Verein, der verzweifelt versucht, die Ruhe zu finden. Niemand hätte einen schwungvolleren Start in die Meisterschaft mehr gebrauchen können als der FCB. Nach den gefühlt unendlichen Irritationen rund um die Führung. Nun folgt das Spiel gegen Anorthosis Famagusta in der Europa-League-Qualifikation. Und dann die Reise zu Servette. Gelingt der Turnaround? Vielleicht. Aber es könnte ­kompliziert werden.

2. Die Aufsteiger können eine Bereicherung werden – wie Lausanne und Vaduz überzeugen