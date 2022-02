Handball Enttäuschung im Rankhof: Der RTV Basel verliert auf dramatische Art und Weise Der RTV gibt beim 21:22 gegen die Kadetten Schaffhausen in den letzten Minuten den Sieg aus der Hand.

Igor Stamenov verliert knapp gegen die Kadetten aus Schaffhausen Bild: zVg

Wenn der Tabellenvorletzte gegen den Tabellenführer verliert, entspricht das einer gewissen Logik. Als der RTV Basel am Samstagabend aber auf die Kadetten Schaffhausen trifft und dabei sogar auf ihren gesperrten Topskorer Aleksander Spende verzichten muss, schafft er es das ganze Spiel über, in Führung zu bleiben. Erst zwei Minuten vor Schluss ist der Druck der Gegner zu gross und der RTV gibt den Sieg aus der Hand.

Nach einer starken ersten Hälfte ist der RTV zur Pause mit vier Toren (11:7) in Führung. In der 42. Minute gleicht der Favorit ein erstes Mal aus, doch auch davon lässt sich der RTV nicht beirren. Erst in der 59. Minute geht der Tabellenführer aus Schaffhausen in Führung. Und im Stile eines Spitzenteams bringen sie das 22:21 zum Ärger des RTV auch nach Hause.

«Das Problem lag an den Fehlern vorne. Gegen den Tabellenführer bedeutet jeder Fehler ein Tor», so Cheftrainer Ike Cotrina.

«Mit der heutigen Leistung bin ich aber grundsätzlich zufrieden. In der ersten Halbzeit haben wir dominiert. Jedoch hat der Gegner in der zweiten Hälfte sein Spielsystem geändert. Wir haben neue Sachen probiert, aber sie haben nicht geklappt. Bei diesem Spiel hat man gesehen, dass die Kadetten mehr Erfahrung haben, da sie auch in Europa spielen.»

Die nächste Chance auf Punkte hat der RTV am Samstag (18 Uhr) in Luzern.