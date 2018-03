Das Schöne am Playoff-Format ist, dass es immer wieder die Basis für allerlei sportliche Dramen bietet. Favoriten, die ungebremst in den Schlamassel rasseln. Oder Aussenseiter, die die Kritiker Lügen strafen und wie Phoenix aus der Asche plötzlich zu Grosstaten fähig sind. Dann, wenn man schliesslich von einer «Cinderella-Story» spricht.

Die ZSC Lions haben in ihrer Playoff-Geschichte schon viel erlebt. Sie wurden beispielsweise 2012 Meister, als sie unter Trainer Bob Hartley als Qualifikations-Siebter erst den HC Davos und den EV Zug mit jeweils 4:0 Siegen eliminierten, ehe sie im Final auch noch den SC Bern bodigten. Im siebten und entscheidenden Spiel. Dank des legendären Treffers von Steve McCarthy. 2,2 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit.

Drei Jahre später, in der Saison 15/16, hatte sich der SC Bern in extremis für die Playoffs qualifiziert und traf seinerseits in den Viertelfinals auf den überlegenen Quali-Sieger ZSC Lions. Vier Spiele später war der Spuk schon vorbei.

Nicht die hoch favorisierten Zürcher hatten kurzen Prozess gemacht. Nein: Es waren sensationell die Berner, die das erste Spiel im Hallenstadion nach Penaltyschiessen gewannen und schliesslich nicht mehr zurückblickten. Am Ende wurde der SCB Meister.

Letzten Frühling verteidigten die Berner ihren Titel erfolgreich. Und auch in dieser Saison spricht nur sehr wenig dagegen, dass der Zuschauerkrösus aus der Bundesstadt den Titel-Hattrick schafft. Dennoch könnte sich dem Liga-Primus ein ernsthafter Stolperstein in den Weg stellen: die ZSC Lions.

Der SC Bern hat allen Grund, dem Duell gegen die Zürcher mit einer grossen Portion Respekt entgegenzublicken. Denn der Werdegang der Löwen in der laufenden Saison entspricht ziemlich genau dem gängigen «Cinderella-Syndrom». Eine talentierte Mannschaft, die monatelang nicht in der Lage ist, ihr zweifellos vorhandenes Potenzial auszuschöpfen, kommt genau im richtigen Moment in Form und erweist sich als unüberwindbare Hürde.

Trotzdem: Der SC Bern geht als klarer Favorit in dieses Halbfinalduell, welches auch punkto Zuschauer wieder ein Renner sein wird. Wir erinnern uns: Zu den sieben Spielen der legendären 12er-Finalserie waren über 100 000 Zuschauer in die Stadien gepilgert. Was zeigt, dass es hierzulande in den Playoffs eigentlich keine bessere Affiche geben kann als das Gipfeltreffen der beiden grössten und mächtigsten Eishockey-Klubs der Schweiz.

Aber: Die Berner sind über eine «Best-of-7-Serie», in welcher es vier Siege zum Weiterkommen braucht, nur schwer zu bezwingen. Ein Auswärtserfolg der Lions im ersten Spiel könnte die Dynamik in diesem Duell allerdings bereits früh nachhaltig beeinflussen. Dann lauert Cinderella.