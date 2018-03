Es gab einen ganz zentralen Grund, warum sich Léo Lacroix dazu entschied, einen Schritt zurückzumachen. «Ich bin nach Basel gekommen, um zu spielen und alles dafür zu tun, ins WM-Kader zu kommen», sagte er nach seinem Wechsel von der Ligue 1 in die Super League, von der AS St-Etienne zum FC Basel.

In Frankreich spielte Lacroix unregelmässig, wurde aus personeller Not aber trotzdem für die WM-Barragespiele gegen Nordirland aufgeboten. Beim FCB kam er anfänglich nicht zum Einsatz.

Dann profitierte er von der Verletzung von Eder Balanta, ehe er gegen Luzern wieder aus dem Team fiel, weil FCB-Trainer Raphael Wicky auf Fabian Frei setzte. «Aus taktischen Gründen», wie Wicky sagt. Heisst: In der Spielauslösung verspricht er sich mehr von Frei, der auch am Sonntag gegen Sion wieder den Vorzug erhalten dürfte.

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass Lacroix im aktuellen Aufgebot (siehe Spalte rechts) von Nationalmannschaftstrainer Vladimir Petkovic keinen Platz fand. Und das, obwohl er zum richtigen Verein wechselte. Denn aus der Schweiz habens bloss drei Spieler ins Kader für die Testspiele gegen Griechenland und Spanien geschafft: Michael Lang, Fabian Frei und erstmals Dimitri Oberlin – alle vom FC Basel.

Es mag erstaunen, dass aus dem Team des derzeitigen Leaders der Super League, den Young Boys aus Bern, kein Spieler Petkovic überzeugen konnte. Denn insbesondere Kevin Mbabu und Djibril Sow, aber auch der wieder erstarkte Loris Benito haben mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.

Aber Petkovic setzt auf Konstanz, was kurz vor einem so wichtigen Grossanlass nachvollziehbar ist. Und sollten sie weiter stark aufspielen und andere schwächeln, kann er seine Meinung bis zur Weltmeisterschaft in Russland ja immer noch ändern.

Es winkt ein Millionen-Gewinn

Ob Lacroix auch noch hoffen darf? In Basel scheint er derzeit zwar einen schweren Stand zu haben, trotzdem macht er von sich reden. Vor allem in England. Mehrere Premier-League-Vereine haben Interesse am schlaksigen Innenverteidiger bekundet. Allen voran der FC Everton.

Der Verein soll ernsthaft an einer Verpflichtung des Lausanners interessiert und bereit sein, neun Millionen Franken für seine Dienste zu zahlen. Der Traditionsverein belegt derzeit Platz 9 in der Liga und weiss defensiv überhaupt nicht zu überzeugen. In 30 Spielen haben die «Toffees» 49 Gegentore erhalten, das sind im Schnitt beängstigende 1,63 Gegentore pro Spiel.

In Basel hat Lacroix bisher nicht überzeugt, war direkt an mehreren Gegentreffern beteiligt. Daher überraschen die Avancen auf den ersten Blick. Aber das Interesse der Engländer beruht nicht auf seinen Leistungen in der Liga.