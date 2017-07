Auston Matthews schiesst in seinem ersten NHL-Spiel vier Tore – und Nico Hischier? «Wohl kaum vier. Aber ich mache nicht den Fehler und vergleiche mich mit meinen Vorgängern – ich bin ich.» Oder: Vor dem Draft durften Sie ein Spiel des Stanley-Cup-Finals besuchen, trauen Sie sich auch zu, einmal dort auf dem Eis zu stehen? «Ja, das traue ich mir zu. Aber ich weiss, dass ich noch lange nicht so weit bin und vieles nicht vorhersehbar ist.» Oder, ganz heikel, wenn ein Walliser Journalist den Walliser Hischier fragt, ob ihm Naters oder New York, die Heimat oder die grosse Welt, mehr bedeutet. «Ich fühle mich überall wohl.»

Ja, auf Hischier wartet die grosse Welt. Um dafür gerüstet zu sein, bestreitet er derzeit in Bern ein individuelles Sommertraining. Von 9.00 Uhr bis 11.30 jeden Morgen. Dazu dreimal pro Woche noch 90 Minuten am Nachmittag. Vor allem ein Ziel hat er sich dabei vorgenommen. «Ich möchte zwischen drei und fünf Kilo zunehmen.» Muskeln, wohlgemerkt. Um die Wege kurz zu halten, wohnt er in Bern bei seinem grösseren Bruder Luca, der im Frühling mit dem SCB Meister wurde.