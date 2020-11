Denis Zakaria ist der wertvollste Schweizer Fussballer – und nach langer Verletzung zurück

Als der Genfer zuvor das letzte Mal zum Einsatz kommt, ist das Fussballzeitalter noch ein anderes. Das Coronavirus noch kaum Thema, Geisterspiele unvorstellbar. Über 53000 Zuschauer sind im Gladbacher Borussia-Park bei der Partie gegen Dortmund an diesem 3. März, an dem sich der folgenschwere Zusammenstoss ereignet. Zakaria prallt mit seinem eigenen Goalie Yann Sommer zusammen. Er muss mit Knieproblemen ausgewechselt werden. Doch: «Alles nicht so schlimm», verkündet Zakaria einen Tag später über die sozialen Medien.

Vor der Verletzung war Denis Zakaria einer der besten defensiven Mittelfeldspielern. Vom «Kicker» wurde er als einer von nur fünf Spielern auf dieser Position in die internationale Klasse gewählt. Kein Wunder sind die Erwartungen an den Schweizer Mittelfeldspieler hoch. Zakaria ist nicht irgendein Spieler für Gladbach, auch nicht irgendeiner für das Schweizer Nationalteam. In beiden Teams ist er der Akteur mit dem höchsten Marktwert: 43,24 Millionen Franken beträgt er derzeit. Die Marktwerte von Fussballern sagen häufig mehr über Potenzial als über Qualität aus. Und das Potenzial von Denis Zakaria ist so hoch, wie von keinem anderen Schweizer.

Kaum zurück, wird der Genfer bereits wieder mit den Topklubs Europas in Verbindung gebracht. Bayern München, Manchester United und dessen Stadtrivale Manchester City sollen ihre Fühler ausgestreckt haben. Spielt er bald wieder wie vor der Verletzung, wird ihn Gladbach, wo er einen Vertrag bis 2022 besitzt, nicht mehr lange halten können. Ein Abgang im Sommer ist wahrscheinlich. Auch wenn Zakarias Spielweise wie gemacht für die Premier League scheint, träumt er selber vom FC Barcelona.

Bescheiden, dank seinen afrikanischen Wurzeln

Denis Zakaria hat zwar grosse Träume, gilt aber als enorm bodenständig. Das hat auch mit seiner Herkunft zu tun. Denis Lemi Zakaria Lako Lado, wie er mit vollem Namen heisst, wird als Sohn einer Sudanesin und eines Kongolosen in Genf geboren. Früh geht der Vater wieder zurück in seine Heimat, um in Kinshasa bei der Regierung zu arbeiten. Wenn Zakaria seinen Vater besucht, sieht er bittere Armut. Es ist eine andere Welt. «Wenn man diese Lebensumstände sieht, kann man sich glücklich schätzen, wie gut wir es in Europa und insbesondere in der Schweiz haben», sagt Zakaia in einer Dokumentation über ihn. «Dieses Wissen hilft mir, die Füsse auf dem Boden zu halten.» Statt sein Geld zu verprassen, spart er es lieber. Einmal kauft er ein teures Auto, wenig später verkauft er es wieder, weil er den Sinn in diesem Luxus nicht sieht.