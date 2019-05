Von Anfang bis Ende der wilden Hatz zwischen Lauda und Hunt im denkwürdigen F1-Jahr 1976 liegt der Feuerunfall auf der Nordschleife, die knappe Rettung, die schweren Verbrennungen, die letzte Ölung – und das Comeback 42 Tage später mit einem vierten Platz in Monza. Der Zeitraffer zeigt, wie ungewöhnlich und prägend die Rivalität Lauda gegen Hunt war – und deswegen wohl 36 Jahre später auch unter dem Titel «Rush» erfolgreich verfilmt wurde.

Aber auch er musste in jungen Jahren viel Gras fressen: Sonntäglicher Kreisverkehr, Draufgängertum und die rasende Herausforderung gegen den Tod waren bei seinen Eltern Ernst-Peter und Elisabeth nicht hoffähig – sie liessen ihn ohne einen Schilling fallen. Niki machte seinen Weg alleine: Mit seinem Willen, seinen Nöten und dem unkalkulierbaren Risiko.

Andreas Nikolaus Lauda: Seine Duelle mit James Simon Wallis Hunt waren legendär. Und Adrenalin pur. Vor allem 1976, in einer irren WM-Saison mit feurigem Ausgang. Hier Niki Lauda: Der Analytiker und Charismatiker aus der österreichischen Alpenrepublik – im Ferrari 312T. Und da McLaren-Pilot James Hunt, der Rockstar-Typ mit Sixpack-Body und Lebemann von der Insel, im M23. Lauda und Hunt: Zwei charismatische Rebellen ohne Limit – quasi die damaligen McEnroes und Connors des Motorsports.

Ein knallharter Hund

Niki Lauda war immer ein Besessener, ein zielstrebiger Sturkopf. Nicht nur in den Goldenen Zeiten der 70er- und 80er-Jahre, wo das Rasierwasser noch Denim hiess und Siegern Lorbeerkränze umgehängt wurden – auch später. Als Pilot, Airline-Besitzer, Jaguar-Rennleiter und Teamchef, Ferrari-Berater, RTL-F1-Experte und Aufsichtsratsvorsitzender bei Mercedes-AMG Petronas Motorsport war er immer auf Erfolgsjagd.

Äusserlich und geschäftlich ein knallharter Hund – im Austeilen stark, im Einstecken und Geldausgeben weniger. Im tiefsten Innern aber ein echter Champ – mit grossem Herz und viel Sinn für Humor. Viele Lauda-Zitate sind Kult: «Die Formel 1 ist eine kleine Welt für Zirkusaffen», sagte er einmal. Oder als er 1979 nach dem GP Kanada zum ersten Mal zurücktrat, meinte er: «Ich habe es satt, blöd im Kreis herumzufahren.»

Mehr als Sohn vermögender Eltern

Niki Lauda stammte aus einer wohlhabenden Wiener Familie. Sein Vater war Papierfabrikant, der Grossvater sass im Führungsgremium einer Bank, der Urgrossvater war Berater des letzten österreichischen Kaisers. Niki Lauda war das alles egal. Der Sturkopf wollte mehr sein als der Sohn vermögender Eltern, er wollte sich nicht ins gemachte Nest setzen.

Der von seinem Vater angedachte berufliche Werdegang mit dem Einstieg in die Firma war nichts für ihn. Lauda junior wollte frei sein, Entscheide selber treffen, seine Zukunft nicht fremdbestimmen lassen. Dafür nahm er sogar den Bruch mit seiner Familie in Kauf. Niki Lauda zweifelte nie. Er war überzeugt davon, seinen Traum verwirklichen zu können, obwohl er nicht zu den talentiertesten Fahrern gehört hatte. Doch er verfolgte sein Ziel konsequenter als andere. Er schuf sich seine Nische. Er hatte eine Mission und setzte sie erfolgreich um. Niki Lauda eckte an, war weder für Freund noch Feind richtig greifbar.

Ein fast tödlicher Irrtum

«Rennfahrer sind egoistische Schweine, die alles versuchen, um zu gewinnen.» Am 1. August 1976 hätte ihn diese Regel beinahe umgebracht: Lauda, der den Nürburgring liebte und als «geilste Rennstrecke der Welt» bezeichnete, fuhr wie immer auf der letzten Rille. Dann bei Tempo 220 der Unfall: An Laudas Ferrari brach der Anlenkpunkt des rechten hinteren Längslenkers – Abflug in die Felswand, unweit des Bergwerks.

Als sich das Ferrari-Wrack zurück auf die Strecke dreht, wird Lauda auch noch von Guy Edwards, Harald Ertl und Brett Lunger torpediert. Unendliche 55 Sekunden sitzt Niki im Feuer, das mit 800 Grad lodert – und kann dann wie von Geisterhand gerettet werden. Verrückt: Hätte der 312T nicht Feuer gefangen, wäre es für Lauda relativ glimpflich ausgegangen. Er erlitt lediglich einen Jochbein- und zwei Rippenbrüche sowie ein paar Schrammen am Kopf, da es ihm den Helm abgerissen hat. Jahr und Tag fuhr Lauda mit einem Kopfschutz der Helmfirma Bell – ausgerechnet am 1. August entschied er sich für die Marke AGV, da der Helm leichter war und lockerer auf dem Kopf sass. Ein fast tödlicher Irrtum.

Todeskampf und Comeback

Schlimmer als die Verbrennungen im Gesicht waren die verätzte Lunge, da Lauda im Nordschleifen-Todeskampf giftige Gase einatmete. Aus dem Koma erwacht, kämpfte sich Niki dann auf wundersame Weise zurück. Den Pfarrer am Spitalbett, der bereits die letzte Ölung einleitete, jagte er zuvor zum Teufel. Nach Platz 4 beim Comeback-GP in Monza meinte er vor der gierigen Journalistenmeute auf die Frage bezüglich seines Aussehens: