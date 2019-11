Deshalb ist tanzen im Wasser cool

Ich steige jeden Mittwoch in den Zug Richtung Luzern. Wenn dann die Durchsage: "Aarburg /Oftringen" ertönt, muss ich aussteigen und den Bus Richtung Zofingen Altachen nehmen.Wenn der Bus dann beim Schulhaus von Oftringen ankommt, steige ich aus und bin dann im Synchronschwimmen, das ich seit den Sommerferien besuche, angekommen.

Das Synchronschwimmen fängt um 17:30 Uhr mit einwärmen an. Ich habe die Sportart in einem Geolino-Heft entdeckt und habe mich noch am selben Abend zu einem Schnupperbesuch bei Argovia Synchro angemeldet. Dort hat es mir so gut gefallen, dass ich mich fest angemeldet habe.

Lange die Luft anhalten und gut schwimmen

Das Synchronschwimmen ist eine Art Tanzen im Wasser. Man macht verschiedene Kunststücke im Wasser und braucht dafür Ausdauer und Körperanspannung. Lange die Luft anhalten und gut schwimmen muss man auch können. Schwimmbrille, Badekleid, Nasenklammer und Badekappe braucht man für die Ausrüstung.

Wenn wir dann später im Schwimmbecken unsere Runden schwimmen, ist schon 18:15 Uhr, denn das Einwärmen dauert eine Viertelstunde, das Trockentraining indem wir unsere Kür (Aufführung) im Trockenen üben dauert auch eine Viertelstunde und zum Schluss noch das Umziehen und Duschen, was auch noch etwa eine Viertelstunde dauert.