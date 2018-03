«Bei einer derartigen Behandlung stehen die Chancen für den Patienten sehr gut, geheilt werden zu können», schreibt Venlo, das den Stürmer derzeit von Werder Bremen ausgeliehen hat. Für Venlo hat Thy in der höchsten holländischen Spielklasse, der Erendivisie, in dieser Saison in 27 Partien sieben Treffer erzielt. Sechs weitere Treffer hat er vorbereitet. (sih)