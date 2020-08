Die acht wichtigsten Fragen zur Tour de France: Tour der Ungewissheit

Tradition ist Tradition. Die Tour de France soll auch in diesem Jahr steigen. Statt wie ursprünglich angedacht im Juli rollt die wichtigste Radrundfahrt der Welt nun ab Samstag durch Frankreich. Vieles ist anders als gewohnt, doch Tourchef Christian Prudhomme verspricht: «Diese Tour wird ein Symbol der Wiedergeburt und des wirtschaftlichen Aufschwungs sein.» Wir stellen die wichtigsten Fragen und beantworten sie.

1. Sind Zuschauer zugelassen?

Ja, an den meisten Standorten am Strassenrand werden wie üblich Zuschauer stehen dürfen. Ursprünglich hatten an die Organisation an eine Geistertour gedacht. Da es aber kaum realistisch ist, die 3500 Streckenkilometer abzusperren, wurde die Idee schnell verworfen. Nur an besonders engen Berg-Passagen sind keine Zuschauer vorgesehen. Alle Fans werden gebeten, Schutzmasken zu tragen, Pflicht sind sie aber nicht. In den Start- und Zielbereichen sind bis zu 5000 Zuschauer geplant, dort liegt die Obergrenze von Veranstaltungen in Frankreich. In Nizza beschränkt sich diese Anzahl auf nur 500 Personen.

2. Wie sollen die Athleten geschützt werden?

Die knapp 200 Fahrer und die Teambetreuer sollen in einer abgeschlossenen Blase agieren. Das heisst: Niemand ausserhalb soll mit ihnen während der Tour Kontakt haben. Zudem gehören viele Coronatests zum Schutzkonzept. Alle Teammitglieder werden zweimal in der Woche vor dem Rennen und bei der Tour zusätzlich noch an den Ruhetagen getestet. Insgesamt wurde auch der gewaltige Tross mit Fahrer, Offiziellen, Journalisten oder Sponsoren eingeschränkt und von 5000 auf 3000 Personen verkleinert. Die traditionelle Werbekarawane wird halb so lang sein wie üblich.

3. Was passiert, wenn es trotz aller Schutzvorkehrungen Infektionen im Fahrerfeld gibt?

Wenn ein Athlet oder ein Teammitglied positiv getestet wird, muss diejenige Person die Tour verlassen. Wenn es zu zwei positiven Tests innerhalb eines Teams kommt, soll dies zum Ausschluss der Mannschaft führen. Dazu zählen gemäss der französischen Sportzeitung «L’Equipe» nun nur noch die Fahrer. Ursprünglich hätte diese Regelung auch für positive Fälle von Betreuern gegolten.

4. Wie sieht die Siegerehrung aus?

Erstmals wird der Trikotträger nicht mehr von zwei Hostessen sondern von einem Mann und einer Frau eingerahmt. Dazu kommt nun auch noch die Tatsache, dass die Fahrer ihre Trikots formlos überreicht bekommen. Dafür mit Maskenpflicht.

5. Wird auch in den Risikoregionen gefahren?

Die Infektionszahl in Frankreich steigt derzeit stark an, zuletzt kam es bis zu 4000 Neuinfektionen pro Tag. Deshalb hat Deutschland eine Reisewarnung für Paris und die Region Provence-Alpes-Côte-d’Azur ausgegeben. Mit solchen Warnungen wartet die Schweiz noch ab. Warum die Veranstalter in ihrer Planung nicht auf jene Gebiete verzichten, kommentierten sie nicht. Die Tour soll ausgerechnet in Nizza starten und in Paris enden.

6. Wer sind die Favoriten?

Vorjahressieger Egan Bernal vom Team Ineos ist auch in diesem Jahr der grosse Favorit auf den Tour-Titel. Doch die Dominanz des Teams, das früher unter dem Namen Sky fuhr, ist nicht mehr so erdrückend wie in der Vergangenheit. Bernal kann aber erneut auf viele gute Helfer, obwohl die ehemaligen Tour-Sieger Chris Froome und Geraint Thomas wegen Formkrisen gänzlich fehlen. Am gefährlichsten für Bernal könnte Primoz Roglic mit dessen Team Jumbo-Visma werden. Auch wenn mit Steven Kruijswijk der wichtigste Helfer verletzt fehlt, kann Roglic auf die Unterstützung von bekannten Grössen wie Tom Dumoulin zählen. Thibaut Pinot vom Team Groupama ist derweil der Hoffnungsträger Frankreichs. Würde er die Tour gewinnen, wäre er der erste heimische Gesamtsieger seit 1985.