Nur noch einer dieser herbstlichen Helden spielt heute noch mit. Zumindest auf der Bühne. Tim Ramholt, damals Verteidiger, ist der Leadsänger der Rockband We and the Bulls mit dem aktuellen Flügelstürmer Roman Wick als Gitarrist.

Sportchef Sven Leuenberger mahnt zu nüchterner Beurteilung. Die Liga sei so ausgeglichen, dass die Tabelle eine Falle sei, in die man mit jeder Analyse hineinfallen könne. Aber der Stilwechsel der «Löwen» ist spektakulär. Sie stürmen. Sie checken. Sie schiessen. Sie berennen unablässig die gegnerische Zone und haben ligaweit am meisten Tore erzielt. In drei der fünf Heimpartien haben die Statistiker mehr als 40 Torschüsse notiert.