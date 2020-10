Die Bieridee eines Hausmanns: Er will im Jahr, in dem er 42 wird, 42 Marathons laufen – und schenkt damit Menschen das Augenlicht

Doch es war ihm dabei auch ein Anliegen, damit Gutes zu tun. Und weil er im Sommer 2019 mit dem Blinden Kenianer Henry Wanyoike in Zürich den Marathon gelaufen war, fiel seine Wahl auf die Stiftung «Licht für die Welt» . Das Prinzip ist einfach: Auf seiner Webseite können sich Sponsoren und Gönner für einen geplanten Marathon eintragen und einen Betrag ihrer Wahl spenden. Ursprünglich habe er darauf gehofft, 42 Franken - logisch - pro Marathon sammeln zu können, sagt Hendriks. So viel kostet die operative Beseitigung von Katarakten, auch grauer Star genannt.

Eine echte Bieridee? «Das kann man schon so sagen», sagt Hendriks am Küchentisch der Familie in Flums SG. Ein Freund habe ihn gefragt, was er sich für das neue Jahr vorgenommen habe, und er habe geantwortet, dass er gerne herausfinden würde, wie viele Marathons er laufen könne. 42 Mal die gut 42 Kilometer laufen, im Jahr, in dem er den 42. Geburtstag feiert. Die Idee war geboren – und sie liess Hendriks nicht mehr loss.

Nun hat Maarten Hendriks sich vorgenommen, im Jahr, in dem er seinen 42. Geburtstag feiert, am 23. Dezember, gleich 42 Marathons zu laufen.

Ideen, die nach dem dritten oder vierten Bier entstehen, sind meistens nicht die besten, oder bei näherer Betrachtung unrealistisch. Nicht so im Fall des Holländers Maarten Hendriks. Wie üblich verbringt er die Tage rund um Weihnachten, in die auch sein Geburtstag fällt, mit seiner Familie in seiner alten Heimat Holland. Er ist seit Jahren ein passionierter Läufer und läuft wöchentlich zwischen 80 und 100 Kilometern. Seinen ersten Marathon lief er im Alter von 25 Jahren und sammelte dabei Geld für eine Einrichtung in Tansania, wo er bei einem Auslandseinsatz als Informatiker ein Computerzentrum aufbaute. Einen, maximal zwei Marathons lief er seither immer, in seinem Rekordjahr einmal 8 innerhalb von 12 Monaten.

Licht für die Welt setzt sich für augenkranke und blinde Menschen in den ärmsten Regionen der Weilt ein, unter anderem in Burkina Faso, Äthiopien und Mosambik. Licht für die Welt ermöglicht einfache Operationen wie zum Beispiel gegen den Grauen Star, errichtet Spitäler und bildet Augenärzte und Optikerinnen aus.

Ein Exot in der «Müettererundi»

Das bedeutet, dass Hendriks nun bis Ende Jahr zwei Marathons pro Woche bestreiten muss. Wie soll das gehen? Schliesslich betreibt er in Flums SG, eingekesselt von grünen Wiesen und mit Schnee bedeckten Gipfel und mit Blick auf die Churfirsten, ein Bed-and-Breafkast-Hotel mit neun Betten, ist Vater von drei Kindern im Alter von 4, 5 und 10 Jahren und engagiert sich nebenbei auch noch als einziger Mann in der «Müettererundi Flums». Als erster Mann in 40 Jahren, wie er mit Stolz anfügt. Alles eine Frage der Organisation, winkt Hendriks ab. Seine Frau arbeitet zu 80 Prozent als Kinderärztin und hat ihren freien Tag am Mittwoch. Es ist der Tage in der Woche, an dem Hendriks neben den Wochenenden Marathon laufen kann.



Im Dorf kennt man den Tausendsassa, der meist alleine unterwegs ist, weil die Trainingspartner zu langsam seien. Der Mann, der an diesem Tag die Fotos schiesst, ist praktisch sein Nachbar. «Auch er traut sich nicht», flachst Hendriks, der in seinem Bed-and-Breakfast derzeit besonders gefordert ist, weil er beim Bettenmachen mit einem Arm drei Mal so viel Zeit benötigt. «Ausserdem bin ich auch noch Poolboy, Putzfrau und Koch.» Und engagierter Vater. Voll zu arbeiten, sei auch dann nicht in Frage gekommen, als ihm in Davos, wo die Familie früher lebte, der Ausgleich gefehlt habe. Er sagt: «Unsere Kinder verdienen unsere Liebe und Zeit.»