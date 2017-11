Am 30. Oktober endete das Besuchsfenster für die Nationalen Olympischen Komitees für die Wettkampfstätten und die olympischen Dörfer. In den letzten Wochen vor den Winterspielen in Südkorea will sich das lokale Organisationskomitee ganz auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Denn Besuch von teilnehmenden Delegationen bindet immer auch Personal und Ressourcen.

Swiss Olympic nahm im Oktober die letzte Gelegenheit wahr, um sich noch einmal vor Ort ein Bild zu machen. Eine Wohnung im Athletendorf zu betreten, sei eben etwas ganz anderes, als sie einfach auf einem Grundrissplan zu betrachten, sagt die Schweizer Logistikchefin Susanne Böhlen.