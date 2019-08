Zu den spannendsten Dingen rund um Serena Williams gehört der komplette Wechsel zwischen der elektrischen Spannung, die während ihrer Spiele wie Starkstrom fliesst, und dem bisweilen deutlich zur Schau getragenen Ennui in der Stunde danach.

So wie bei ihrem ersten Auftritt dieser Tage, als sie in weniger als einer Stunde nach guter alter Tradition das Spiel von Maria Scharapowa in Einzelteile zerlegte und wenig später in der Pressekonferenz den Eindruck machte, als falle sie in Apathie fast vom Stuhl.

Vor allem bei einer Frage, die unvermeidbar war; sie wurde gebeten, eine Entscheidung des US-Tennisverbandes zu kommentieren, der mitgeteilt hatte, der portugiesische Stuhl-Schiedsrichter Carlos Ramos werde während des Turniers keines ihrer Spiele und auch keines ihrer Schwester Venus leiten.

Ramos ist jener Mann, der sie 2018 im chaotischen Final gegen Naomi Osaka wegen diverser Vergehen dreimal verwarnt hatte, und der danach hart kritisiert worden war, vor allem von ihr selbst. Dass die meisten neutralen Beobachter damals fanden, der Mann habe die Regeln befolgt und das Richtige getan, half Ramos nicht viel. Er tat, was von ihm verlangt wurde und schwieg, sass aber seither bei keinem Final eines Grand-Slam-Turniers mehr auf dem Stuhl.

Und wie lautete nun also Serena Williams’ Antwort auf die Frage nach einer Reaktion in Sachen Ramos? «Yeah», sagte sie, «ich weiss nicht, wer das ist.» So viel dazu.