Einst war es nach einen Playoffspiel schwierig, zu entscheiden, welche Helden befragt werden sollten. Die Sieger oder die Verlierer? Heute ist das einerlei. Die Aussagen der Sieger und der Verlierer unterscheiden sich kaum noch: Spiel abhaken, vorwärtsschauen. Gut erholen, Energie tanken fürs nächste Spiel. Spiel für Spiel nehmen. Noch ist nichts entschieden. Nach dem Grundsatz: nur ja nicht anecken! Nur ja nicht provozieren! Noch nie ist so viel über die Playoffs geschrieben und gesendet und doch so wenig gesagt worden.

Das war früher anders. Unvergessen bleibt, wie sich HCD-Manager Gérard Scheidegger im Frühjahr 2003 stolz wie ein Pfau mit dem Logo «HCD Meister 2003» abbilden liess. Als umsichtiger Manager hatte er, als der HCD im Final gegen Lugano mit 2:0 Siegen führte, bereits die Meister-T-Shirts und Baseball-Mützen herstellen lassen. Trainer Larry Huras heftete die Zeitungsausschnittean die Kabinenwand. Lugano wurde Meister.

Messiers Ankündigung

Worte sind zwar nur Luft. Aber die Luft wird zum Wind, und der Wind macht die Schiffe segeln (frei nach Arthur Koestler). Am 25. Mai 1994 verspricht Mark Messier, der Captain der New York Rangers, den Sieg. Die Rangers liegen im Halbfinal gegen New Jersey 2:3 zurück und müssen auswärts antreten. Mark Messier hält Wort. Zum 4:2 der Rangers steuert er drei Treffer bei. Der Stanley Cup kommt schliesslich erstmals seit 54 Jahren wieder nach Manhattan. Der Mut zu dieser Ankündigung hat Mark Messier ewigen Ruhm beschert.

Solch griffige Aussagen sind undenkbar geworden. Zumal mit HCD-Trainer Arno Del Curto der letzte unberechenbare Kommunikator bereits im Viertelfinal ausgeschieden ist. Die Spieler werden geschult und trainiert und ermahnt, ja nichts zu sagen, was für Aufsehen sorgen könnte.

Die Vorträge der Spieler

Das beredte, wortreiche Schweigen der Männer. Selbst ein Scouting Report von Thomas Rüfenacht über Luganos vierten Block hat im vergangenen Herbst für Aufruhr gesorgt. Seither wird gerade beim SCB darauf geachtet, dass viel geredet und nichts mehr gesagt wird. Es war ein besonderes Schauspiel, wie selbst ein verbaler Nonkonformist wie SCB-Leitwolf Tristan Scherwey am Donnerstagabend nach dem Sieg im Hallenstadion (4:3 n.V.) seine Sprüchlein wie auswendig gelernt fehlerfrei vorgetragen hat.