Der erste Anlauf fürs Abendtraining in Oberwinterthur fiel wortwörtlich ins Wasser. Der starke Regen hatte ein Training verunmöglicht. Das Terrain war damals schlicht nicht bespielbar. Am Pfingstmontag nahm man nun einen zweiten Anlauf. Doch auch diesmal verhiessen die Wetterprognosen nichts Gutes. Doch als es kurz nach 17 Uhr losging, blickte tatsächlich die Sonne zwischen den dunklen Regenwolken hervor.

Nach dem Fototermin mit der Nati und einem kurzen gemeinsamen Einlaufen hatte WM-Maskottchen «Üle» seinen ersten Auftritt hinter sich und die Zuschauer auf dem Sportplatz Guggenbühl in Oberwinterthur konnten das Training der Nationalmannschaft verfolgen. Es war das dritte von insgesamt sechs Abendtrainings, das die Schweizer Nationalspieler im Hinblick auf die Heim-WM in Winterthur absolvieren. «Bei diesen Trainings geht es darum, dass wir unseren Spielern in regelmässigen Abständen Inputs geben können und wir gemeinsam an der Abstimmung arbeiten können», so Hanspeter Brigger, der die Nationalmannschaft gemeinsam mit Oliver Lang führt.

Organisatoren sind auf Kurs

Unter den Zuschauern am Spielfeldrand war auch Fabio Schiess. Er hat gemeinsam mit Stephan Reichmuth den Event für den TV Oberwinterthur organisiert und ist zudem auch Vize-Präsident im Organisationskomitee der Faustball Weltmeisterschaft. «Wir sind auf Kurs, was die Organisation anbelangt», so Schiess. «Bis jetzt haben wir bereits 6500 Tickets verkauft. Damit sind wir zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden, hoffen aber auch noch auf viele weitere Zuschauer.» Aktuell kann man von attraktiven Vorverkaufspreisen und Gruppenrabatten profitieren.