Die Show der Kraftpakete und Schlitzohren

San Francisco 49ers

2014 zogen die San Francisco 49ers um. Von der rustikalen Trutzburg Candlestick Park in das 1,3 Milliarden Dollar teure, hypermoderne Levi’s Stadium. Fort aus San Francisco, raus ins Silicon Valley, wo das Geld sitzt. Der Weggang sollte der Start in eine neue Ära sein. Doch den 49ers gelang am neuen Ort: fast nichts. In fünf Jahren erreichte das Team das Playoff kein einziges Mal. Unter dem bereits in Philadelphia gescheiterten College-Coach Chip Kelly gewann das Team 2016 nur 2 von 16 Spielen.

Doch im US-Sport mit seinem brillanten Draftsystem ist eine Schiffs­ladung an Niederlagen immer die erste Etappe des Aufbruchs. Die 49ers konnten im Draft in den vergangenen Jahren sehr früh auswählen – und addierten so viel Talent. 2019 etwa den Defensivspieler Nick Bosa, den besten Frischling in der National Football League NFL.

Der Publikumsliebling ist ein Anhänger des Präsidenten

Für den Wechsel nach San Francisco säuberte der 24-jährige Bosa vor dem Draft seine Profile auf den sozialen Medien. Der glühende Verehrer des Präsidenten Donald Trump war Accounts von Rechtsextremisten gefolgt und hatte deren Inhalte gelikt. Auf die Frage, warum er seine Spuren verwische, sagte er: «Weil ich in San Francisco landen könnte.» Die Stadt der alten Hippies, noch immer Hochburg des Subversiven; stramm links und mit einer starken Punk- und Politszene.

Die Schnittmenge zwischen den Revolutionären aus dem Haight-Ashbury-Viertel und jenen Menschen, die den mit Millionen überschütteten Profis nacheifern, die für milliardenschwere Besitzer spielen, dürfte klein sein. Aber man weiss ja nie. Bosa ist in San Francisco jedenfalls innert kürzester Zeit zum Publikumsliebling aufgestiegen. Er ist ein Ausnahmetalent in einem Team, das nicht von Stars lebt. Sondern von seiner qualitativen Breite.

Quarterback Garoppolo ist wohl zum ersten Mal gefordert

Der Trainer Kyle Shanahan und der General Manager John Lynch haben ein Kader erschaffen, welches die Gegner mit Solidität zermürbt. Der Quarterback Jimmy Garoppolo etwa musste im bisherigen Playoff kaum etwas leisten – was sich in der Superbowl aber ändern dürfte. Garoppolo war einst der Ersatz von Tom Brady in New England, ehe ihn die 49ers in einem Tauschgeschäft verpflichteten und temporär zum teuersten Quarterback der Liga machten. Der 28-jährige Garoppolo besitzt bereits zwei Superbowl-Ringe, aber die Titel haben den Schönheitsfehler, dass er wenig dazu beitrug – er wurde nie eingesetzt. In Miami bietet sich ihm die Chance, endgültig aus dem Schatten Bradys hervorzutreten.

Das ehemalige Team des Coaches verspielte eine 28:3-Führung

Auch der Coach Shanahan hat eine Scharte auszuwetzen: Als Offensiv­koordinator der Atlanta Falcons zeichnete er für einen der schlimmsten Kollapse in der Superbowl-Geschichte mitverantwortlich: 2017 verspielten die Falcons gegen New England eine 28:3-Führung. Es war Shanahans letzter Auftritt mit den Falcons, er wechselte danach fliegend nach Kalifornien. In San Francisco hat er sich einen Namen als einer der fortschrittlichsten Trainer der NFL gemacht.