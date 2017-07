Das Heimspiel heute Abend gleich zum Auftakt gegen das rotblaue Monster scheint die ideale Gelegenheit, um eine Euphorie zu entfachen. Wobei eines nach wie vor gilt: Meister wird am Ende nicht jene Mannschaft, die in den Direktduellen vorne liegt. Sondern jene, die sich in den mühsamen Pflichtaufgaben in der Provinz weniger Fehler erlaubt. Obwohl der FCB in der letzten Saison am Ende 17 Punkte vor dem zweitplatzierten YB lag, waren es die Berner, die das Direktduell gewannen (7:4 Punkte).

Und sonst? Im Schatten der zwei Übermannschaften wird primär der Aufstieg des FC Zürich die Liga bereichern. Vielleicht auch sportlich. Zumindest aber wird der FCZ für einige interessante Affichen mehr sorgen als Vaduz im letzten Jahr. Die Gäste aus Liechtenstein wehrten sich zwar tapfer, aber halt häufig quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Gross vermissen wird sie niemand.