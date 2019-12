Die Tour de Ski sucht sich selber

Das schaut doch prima aus: Tausende Zuschauer am Rand der Loipe, Bilderbuch-Wintertage und spektakuläre Rennen. Die Momentaufnahme vom Tour-de-Ski-Start in der Lenzerheide vom Wochenende zeigt die Sonnenseite der Langlauftour. Daneben aber gibt es Indizien, die auf schwindende Akzeptanz des Etappenrennens hindeuten. So führt die 14. Austragung, anders als in früheren Jahren, nur noch durch zwei Länder: Nebst den Rennen in Lenzerheide stehen in den kommenden Tagen Wettkämpfe in den italienischen Destinationen Toblach und Val di Fiemme an – in Deutschland wird nicht mehr Halt gemacht. Zudem ist die Rede ­davon, dass die TV-Präsenz der Tour gegenüber den Blütejahren um 2008 um bis zu 40 Prozent gesunken ist. Kommt dazu, dass die Tour de Ski in WM- oder Olympia-Wintern von einigen Athleten geschnitten wird, wie im vergangenen WM-Jahr von der norwegischen Dominatorin Therese Johaug, die auf einen Start verzichtete. Und in dieser Saison droht das skandinavische Etappenrennen im Februar, das in dieser Saison erstmals stattfinden wird, der Tour den Rang abzulaufen.

OK-Chef Parpan: «Die Tour de Ski hat Entwicklungsbedarf»

Die Tour de Ski, vom Prestigeanlass zum Auslaufmodell? Hannes Parpan, zum vierten Mal OK-Präsident der Rennen in Lenzerheide, will es nicht so formulieren. Schliesslich kommen die Zuschauer weiterhin, 10000 waren es am Wochenende. Er hat aber doch Beobachtungen gemacht, die auf schwindendes Interesse hindeuten. In der TV-Gunst sei Langlauf gesunken, was sich darin äussere, dass der Sprint gestern schon um 13 Uhr zu Ende sein musste, die Qualifikation also schon vor 9 Uhr startete, damit zur besseren Sendezeit am Nachmittag andere Sportarten zum Zug kommen konnten. Und: «Vor sechs Jahren waren noch 40 deutsche Fernsehjournalisten hier, diesmal waren es noch vier.» Parpan formuliert es deutlich: «Die Tour de Ski, ja der Langlauf insgesamt, hat Entwicklungsbedarf.» Parpan sähe gerne neue Formate, sieht aber besonders beim norwegischen Verband wenig Lust auf Neuerungen.

Nicht ganz so düster sieht der ehemalige Spitzenlangläufer Jürg Capol die Lage. Der 54-Jährige ist der geistige Vater der Idee «Tour de Ski», heute als Marketingchef des internationalen Skiverbandes aber nicht mehr direkt für die Entwicklung der Tour zuständig. Seiner Meinung nach stimmt die Grundidee weiterhin: Ein Rennen, an dem das Publikum den Läufern über mehrere Tage hinweg folge, funktioniere weiterhin, ist er überzeugt. Das zeige sich unter anderem darin, dass weiterhin 35 Prozent der Weltcup-TV-Berichterstattung auf die Tour falle. «Sie in Frage zu stellen, wäre falsch.» Auch ihm gefällt zwar nicht, dass in diesem Jahr nur noch zwei Länder an der Austragung der Tour beteiligt sind. Es ist aber absehbar, dass sich dies wieder ­ändert: Das deutsche Oberstdorf als WM-Gastgeber 2021 testet den Grossanlass im Februar in einem Einzel-Weltcupanlass, dürfte später aber wieder Tour-Destination werden. Weiterhin versuche die FIS, das österreichische Seefeld ins Boot zu holen, dort sehe man aber nach wie vor von einem Weltcupstart ab. Ob aufgrund der nationalen TV-Konzessionen oder wegen der derzeit dopingbelasteten Beziehung der Österreicher zum Langlauf, sei nicht klar, so Capol. Grundsätzlich sieht er die Akzeptanz der Tour intakt. Einschneidend sei aber gewesen, dass Deutschland aufgrund wegfallender eigener Spitzenläufer vor rund zehn Jahren fernsehtechnisch zurückschraubte – und Polen nach Justyna Kowalczyks Rücktritt ebenso. «Seither sind die TV-Zahlen aber stabil.»

Was auch Capol bemängelt: Neue Farbtupfer fehlten der Tour. Dies könnte ein städtischer Sprint sein, wie bei der ersten Ausgabe 2006 in München. Ein langes Teilstück wieder einzuführen, wäre gemäss Capol ebenfalls ein gangbarer Weg. «Warum nicht in der Lenzerheide?» Das lange Teilstück über 38 km von Cortina d’Ampezzo nach Toblach war bis 2013 ein Filetstück der Tour. Es fiel aus dem Programm – da dem Veranstalter die TV-Produktion zu aufwendig wurde.

Lenzerheide will Biathlon-Weltcup austragen

Eine Änderung, die es auf die aktuelle Tour hin gibt, überzeugt Capol nicht restlos. Beim Schlussaufstieg zur Alpe Cermis, einer der Grundideen der Tour und seit 2006/07 immer Bestandteil, werden die Läufer in diesem Jahr nicht mehr in der Reihenfolge der Gesamtklassierung, sondern in einem Massenstart loslegen. So fehle seiner Meinung nach die «Krönung des Königs» – der Erste im Ziel ist nicht zwingend der Toursieger. Wohl aber erhoffe man sich mehr Spannung innerhalb des Rennens. «Ich werde das mit Interesse verfolgen.» Solche Kosmetik im Kleinen wird aber sicher nicht darüber entscheiden, wie die Zukunft der Tour aussieht. Viel entscheidender ist, ob Läufer aus Deutschland oder Italien langfristig wieder in die vorderen Plätze laufen können – bei der grossen norwegischen Dominanz schwer vorstellbar. Und so hängt auch das Schweizer Interesse fast nur an einem Namen: Dario Cologna. «Was, wenn er weg ist?», fragt Parpan rhetorisch. Die Lenzerheide wird ­zumindest auch in zwei Jahren noch ­Bestandteil der Tour sein. «Danach werden wir abwägen, ob sich eine Teilnahme noch lohnt», so Parpan.

Kommt dazu, dass Lenzerheide ab 2021/22 mit einem Biathlon-Weltcup liebäugelt. Was, auch dank des deutschen Interesses an der Sportart, sogar Gewinne für den Veranstalter herausspringen lassen würde. Parpan sagt es zwischen den Zeilen: Langlauf muss sich warm anziehen.