Die wichtigsten Aussagen FCB-Boss David Degen spricht vor dem Rückrundenstart über den Trainer und Transfers: «Wir planen, Cabral mit zwei Spielern zu ersetzen» Am Sonntag startet der FC Basel gegen Luzern in die zweite Hälfte der Meisterschaft. Vorgängig gaben die FCB-Exponenten Auskunft und Einblicke über die jüngsten Transfers, wie es zum Turnaround auf dem Trainerposten kam und die finanzielle Situation.

FCB-Trainer Patrick Rahmen (links) und FCB-Boss David Degen. Claudio De Capitani / freshfocus

Am Donnerstagmittag lud der FC Basel zu einer Pressekonferenz im Hinblick auf die am Wochenende beginnende Rückrunde. Die prominente Runde, bestehend aus Trainer Patrick Rahmen, Kaderplaner Philipp Kaufmann und FCB-Boss David Degen, gab eine Stunde lang Einblick über die Trainerdiskussionen von vergangenem Jahr, auslaufende und verlängerte Verträge, die Frage nach Arthur Cabrals Abgang und dessen Ersatz - und was das alles mit dem strukturellen Defizit zu tun hat.

Die wichtigsten Aussagen von Verwaltungsratspräsident Degen über ... :

... die Vertragsverlängerung von Fabian Frei, der neu bis 2024 an den Verein gebunden sein wird, und andere mögliche Vertragsverlängerungen:

«Die Verlängerung von Fabian Frei ist ein Commitment zum Klub. Ich bin happy, dass er dabei ist. Er ist ein wichtiger Teil unseres Kaders. Wir haben noch ein paar weitere Spieler, die einen im Sommer auslaufenden Vertrag haben. Wir stehen auf klare Verhältnisse, daher wollen wir bei diesen Spielern wissen, wo die Reise hin geht. Wir haben Raoul Petretta eine Offerte unterbreitet, um zu verlängern. Er hat diese zurückgewiesen, weil er Ausschau halten will nach etwas Anderem. Mit Pajtim Kasami würden wir gerne verlängern, er zögert noch, wieso, wissen wir Stand heute nicht.»

... die Trainerdiskussionen im Dezember, welche von einem Interview Degens und Gerüchten über Verhandlungen mit anderen Kandidaten zusätzlich befeuert wurden:

«Ja, wir haben vor dem Jahreswechsel mit anderen Trainer-Kandidaten geredet. Aber wir sind hundertprozentig überzeugt davon, dass die jetzige Konstellation die beste ist, darum haben wir uns dafür entschieden. Ich habe mich aber auch nicht erst im Video auf unseren klubeigenen Kanälen bei Patrick Rahmen entschuldigt, sondern habe das bereits vorgängig persönlich gemacht. Dafür, dass der Eindruck aufgekommen ist, dass wir eine Trainerdiskussion führen wollen, entschuldige ich mich auch. Das hätte nicht so rüber kommen sollen. Jeder Mensch macht Fehler, daher habe ich mich auch dafür entschuldigt. Ich bin jetzt mittlerweile auch viel näher dran am Trainerteam und der Mannschaft als vorher und bin guten Mutes. Wirklich. Wir stehen 100 Prozent hinter dem Trainerteam. Und auf die Frage, ob die neuen Assistenten Boris Smiljanic oder Guillermo Abascal an Patricks Stuhl sägen könnten, kann ich nur sagen: Wir werden das nicht aufkommen lassen. Wenn einer damit anfängt, ist es der Anfang vom Ende. Wir arbeiten als ein Team.»

... Arthur Cabral, seinen Abgang und wie er ersetzt werden soll:

«Wir haben intensiv verhandelt mit Fiorentina, der Transfer ist aber noch nicht durch, es fehlen noch der Medizincheck und sonstige Details. Aber ich habe immer gesagt, dass wenn es für beide Seiten stimmt, wir den Weg nicht versperren werden, sondern Arthur ermöglichen werden, dass er den nächstmöglichen Schritt machen kann. In der Serie A wird er mit seiner Spielart sicher das eine oder andere reissen können. Ihn zu ersetzten, ist eine Challenge. Aber wenn wir seinen Abgang nicht antizipiert hätten, hätten wir unseren Job nicht gemacht. Wir sind nun gefordert und müssen in den nächsten Tagen liefern. Das sind komplexe Vorgänge, es sind einige Menschen involvierten, deren Wünsche es meistens zu erfüllen gibt.

Wir haben auch in Erwägung gezogen, den Ersatz schon vor Arthurs fixem Abgang zu holen. Aber bei der Lösung, bei der wir das Gefühl haben, dass sie die richtige ist, sind wir noch nicht so weit. Wir haben im Sinn, Arthur durch zwei Spieler zu ersetzen. Und wir werden mit grosser Wahrscheinlichkeit noch einen Innenverteidiger präsentieren.»

... das strukturelle Defizit und ob die Spielerverkäufe damit zusammenhängen:

«Wir können nicht jedes Jahr 20, 30 Millionen an Transfererlösen generieren. Es wäre fatal, so in jedes neue Jahr zu gehen, im Wissen, dass wir das benötigen. Diese Zeiten sind vorbei. Wir werden versuchen, das Budget so ins Gleichgewicht zu bringen, dass wir es auf plus minus null bringen. Das wird nie ganz möglich sein, aber das strukturelle Defizit soll so tief wie möglich sein. Wir werden in diesem Zusammenhang in Zukunft auch andere Gehälter zahlen. Wir haben ein Lohngefüge, an welches wir uns halten müssen und das wird nicht gesprengt werden. Aber, zurück zum Defizit: Wir haben Arthur Cabral nicht verkauft, weil wir das Messer am Hals haben, sondern weil die wirtschaftlichen Bedingungen stimmen und weil für ihn als Brasilianer die Serie A Sinn macht, auch im Hinblick auf die WM. Deshalb haben wir die Freigabe gegeben. Wir müssen nun einfach unsere Hausaufgaben machen in Zukunft, das Defizit massiv reduzieren, damit wir diesen Druck nicht mehr haben. Wir wollen den nicht mehr haben.»