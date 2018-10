Stimmt, was die US-Amerikanerin Kathryn Mayorga dem «Spiegel» erzählte, stehen Cristiano Ronaldo (33) ungemütliche Wochen und Monate bevor. Demnach habe der Fussballer sie am 13. Juni 2009 in Las Vegas vergewaltigt. Mit der Zahlung einer Summe über 375'000 Dollar soll Ronaldo danach das Schweigen Mayorgas gekauft haben. Sie stimmte zu: aus Angst um ihre Familie. Aus Ohnmacht. Aus Hoffnung, mit allem abschliessen zu können.

Doch es gelang ihr nicht. Deswegen erzähle sie nun ihre Geschichte. Die Schilderungen – sie lassen einem das Blut in den Adern gefrieren. 27 Seiten stark ist das Dokument, in dem die vermeintlichen Übergriffe geschildert werden. Demnach habe Mayorga mehrfach «Nein» und «Stopp» gesagt. Ronaldo bestätige diese Version mit seiner Unterschrift. Früher hat er sich auf den Standpunkt gestellt, es sei zu einvernehmlichem Sex gekommen.

Ronaldo: «Sie hat sich bereitgestellt»

Detailliert werden die Vorkommnisse im Penthouse in Palms Place beschrieben. Demnach sei Mayorga auf der Seite gelegen. «Ich kam von hinten in sie rein. Auf die brutale Tour. Wir haben die Position nicht verändert. 5/7 Minuten. Sie hat gesagt, dass sie das nicht will, aber sich bereitgestellt.» Danach habe sich Mayorga beklagt, er habe sie zum gezwungen, sagte Ronaldo in einer Befragung aus. Er sagt auch, er habe sich dafür entschuldigt.