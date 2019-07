Roger Federer, wann haben Sie sich letztmals so gut gefühlt wie in diesem Spiel gegen Matteo Berrettini?

Es war auch für mich überraschend, dass ich den Match so dominiert habe. Irgendwann ging die Welle durchs Publikum, was in Wimbledon sehr selten ist. Es ist schön, wenn sich die Leute trotzdem freuen, obwohl das Spiel einseitig ist. Das zeigt, dass sie etwas von Tennis verstehen. Dass nicht immer nur die engen Spiele die besten sind.

Können Sie beschreiben, wie sich das anfühlt?

Es ist ein unglaublich, wenn alles funktioniert, was du ausprobierst. Dieses Gefühl liebe ich. Es ist schwierig, zu erklären, woran es liegt. Ist es der Gegner, den du gut lesen kannst? Bin ich es, der einen sehr guten Tag hat? Du versuchst, nur an den nächsten Punkt zu denken. Daran, dass du die Unterstützung des Publikums geniessen solltest. Alles ist pink, fühlt sich gut an, du bist einfach nur glücklich, da draussen zu sein. Wenn du auf einen Ball schlägst und weisst: Du machst keinen Fehler, sondern schlägst einen Winner. Und dann tust tu es wieder und wieder. Das ist das beste Gefühl, das man als Tennisspieler haben kann.