Travis Tygart: Oh mein Gott, nein! Überhaupt nicht. Saubere Athleten sind die Rockstars im Kampf gegen Doping. Ich versuche nur, sie darin zu unterstützen, den richtigen Weg zu wählen.

Der Dopingjäger bekam viele Hass-Mails, drei Todesdrohungen und Armstrong versuchte, seine Untersuchungen vor Gericht zu stoppen. Doch Travis Tygart blieb standhaft und am Ende erfolgreich.

Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Der 48-jährige Travis Tygart ist einer der lautesten Kritiker, wie die Sportwelt mit dem russischen Dopingskandal verfährt. Der Jurist ist seit 2007 CEO der US-Antidoping-Behörde (Usada) und in der Szeneeine Lichtgestalt.

Armstrong wird gesperrt, seine sieben Tour-Siege aberkannt. Armstrong spricht von einer «Hexenjagd» und zieht vor Gericht – erfolglos. Am 17. Januar 2013 gesteht der Texaner schliesslich in einem TV-Interview, dass er bei sämtlichen sieben Tour-Titeln gedopt war.

Hartnäckiger zeigt sich die US-Antidoping-Behörde, die Armstrong am 24. August 2012 anklagt und ihm den Gebrauch verbotener Substanzen wie EPO und Steroiden sowie Blutdoping vorwirft.

Eine «Grand Jury» untersucht von 2010 bis 2012 Doping-Vorwürfe gegen Armstrong, weil sein Arbeitgeber US-Postal eine staatliche Einrichtung ist. Ex-Teamkollege Floyd Landis ist ein wichtiger Zeuge der strafrechtlichen Ermittlungen. Am 2. Februar 2012 stellt die Staatsanwaltschaft diese aber zur Überraschung vieler ohne Anklage ein.

Aber Sie sind einer der wenigen, die sich nicht fürchten, ihre Meinung laut und deutlich kundzutun?

Es gibt nichts, vor dem man Angst haben muss, wenn es einen klaren Grund für eine Aussage gibt. Man sollte nicht aus Eigeninteresse reden oder um in der Welt der Sportpolitik zu gefallen. Mein Job ist es, den sauberen Athleten zu dienen. Das ist im Grunde eine ziemlich eindeutige Aufgabe. Wir brauchen dafür Menschen, die klar und ehrlich reden. Wir können in diesem Kampf zwar verschiedener Meinung sein, aber wir sollten stets wissen, wer dafür und wer dagegen kämpft. Ich bin privilegiert, die Pflicht zu haben, für einen fairen Sport zu arbeiten. Auch wenn es manchmal hart sein kann.

Ihre klaren Worte kommen wohl nicht überall gut an?

Sie kommen meistens bei Leuten nicht gut an, die etwas zu verstecken haben oder sich vor der Wahrheit fürchten. Diese arbeiten aus einer Position der Angst und nicht des Vertrauens. Ich bin grundsätzlich optimistisch für einen sauberen Sport. Ich denke, der Wandel weht zurzeit mit der Stärke eines Wirbelsturms durch das ganze Antidoping-System. Athleten mobilisieren wie noch nie, ihre Stimme wird von der Öffentlichkeit und von Regierungen gehört. Zivile Behörden und die Strafverfolgung greifen immer stärker ein, wir wählen in diesem Herbst einen neuen Präsidenten der Welt-Antidoping-Agentur Wada. Es ist gerade eine ziemlich aufregende Zeit. Ich bin wirklich ermutigt.

Aber Ihre Ferien verbringen Sie trotzdem noch nicht in Russland?

Die US-Antidoping-Behörde arbeitet mit der neu formierten russischen Behörde zusammen bei unserem neuen UFC-Programm im Bereich des Mix Martial Arts (die UFC – Ultimate Fighting Championship – ist eine Vollkontakt-Kampfsport-Organisation; die Red.). Wir führen dazu auch in Russland mit Unterstützung der russischen Antidopingagentur Rusada Dopingtests durch. Es ist eine hervorragende Zusammenarbeit. Die Rusada hat mich bei dieser Gelegenheit auch eingeladen. Aber mir wurde von unserer Regierung geraten, nicht nach Russland zu reisen.

Sie kritisieren nicht nur Russland, sondern auch die Wada. Was werfen Sie der Welt-Antidoping-Agentur vor?

Ich kritisiere sie seit mehr als einem Jahrzehnt und nicht erst seit dem Fall von Russland. Ich sehe einen Mangel an Unabhängigkeit und Kontrollprozessen. Wer untersucht, darf kein Interesse am Ergebnis haben. Das muss konsequent so gehandhabt werden. Aber ich sehe immer wieder das gleiche Muster: Man kann nicht gleichzeitig Sport-Promoter und Sport-Regulator sein. Die Erfahrung lehrt uns, dass der beste Regulator unabhängig von finanziellen Interessen im Sport ist.

Was lief im Fall des russischen Staatsdopings falsch?

Zuerst einmal ist es grossartig, dass Whistleblower einer Organisation wie der Wada vertraut haben und ihr Informationen über systematisches Doping übergeben haben. Doch die Reaktion darauf war sehr träge. Während des gesamten Prozesses hätten Dinge aus Sicht der sauberen Athleten viel schneller und besser gemacht werden können. Man behandelte den Fall leider aus der Sicht der Verwalter im Sport und berücksichtigte vor allem deren Interessen. Nun geht es aber darum, was mit den Daten aus dem Moskauer Labor passiert und was wir tun müssen, damit so etwas nicht mehr geschieht.

Welche Lehren muss man ziehen?

Solange wir Angst davor haben, eine ehrliche Debatte darüber zu führen, was wir anders hätten machen können, werden wir uns nicht schnell genug für die Zukunft verbessern. Wir wissen, dass es da draussen Athleten, Trainer und Ärzte gibt, die sehr kreativ darin sind, das Antidoping-System zu umgehen. Also brauchen wir echte Diskussionen, wie wir das System besser machen können. Dazu gehört, darauf zu schauen, wie wir auf grosse Dopingskandale reagiert haben, wie wir damit umgegangen sind und ob unsere Anstrengungen etwas verändert haben. Wir haben ein Schild in unserem Büro. Darauf steht: Du wirst am Status quo sterben! Wir müssen den Athleten das Vertrauen zurückgeben, dass sich der Kampf gegen Doping Tag für Tag verbessert.

Sie gehören zu jenen, die den Athleten eine stärkere Position geben wollen?

Die harte Arbeit, die Athleten jeden Tag leisten, hat keinen Zweck, wenn sie von jemandem betrogen werden. Die Art, wie Sportler derzeit mobilisieren, ist fantastisch. Sie informieren sich über die Probleme und vernetzen sich weltweit. Es ist derzeit ein Kräftemessen zwischen den Athleten und den Sportfunktionären. Diese haben heute noch die Macht, weil viel Geld in ihre Organisationen fliesst. Aber egal, ob es der Skandal des sexuellen Missbrauchs im amerikanischen Kunstturnen oder die Antidoping-Situation mit Russland ist – die Stimme der Athleten wurde viel zu lang nicht in jenem Masse gehört, wie es sein müsste. Was jetzt passiert, ist ein wunderbarer Prozess für den Sport und die Rechte der Athleten.

Der Fall Lance Armstrong brachte Sie ins Scheinwerferlicht der Medien. Was brauchte es vor allem, um Armstrong zu stoppen?

Unser Team bei der US-Antidoping-Behörde hat sich dazu verpflichtet, die Regeln zu überwachen und dafür zu sorgen, dass kein Individuum über den Regeln steht. Egal, ob er Lance Armstrong oder sonst wie heisst.