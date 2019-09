Hiobsbotschaft für die Tennis-Fans in Genf. Rafael Nadal muss sich am finalen Tag des dritten Laver Cups in der Palexpo-Halle zurückziehen. Der Spanier leidet an einer Verletzung am Handgelenk, die Ärzte hätten ihm davon abgeraten, zu spielen. Der 33-Jährige wäre für das Doppel an der Seite von Roger Federer und ein Einzel gegen den Australier Nick Kyrgios vorgesehen gewesen. Am Samstag hatte Nadal sein Einzel gegen Milos Raonic gewonnen, hatte aber an der Seite von Stefanos Tsitsipas das Doppel gegen Jack Sock und Nick Kyrgios verloren.

Er habe beim Laver Cup eine fantastische Zeit gehabt, lässt sich Rafael Nadal vom Organisator zitieren. «Ich bin unglaublich enttäuscht, dass ich am Sonntag nicht spielen kann, muss aber leider pausieren.» Bei der Verletzung handle es sich um eine Entzündung in der Hand. Der Spanier gewann in diesem Jahr in Roland Garros und vor wenigen Wochen bei den US Open seinen 19. Grand-Slam-Titel.