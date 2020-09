Drei Tipps für drei Punkte –so besiegt die Schweiz heute Abend Deutschland

1. Keine Fehler

Fussball muss nicht immer kompliziert sein. Manchmal reicht es, die simpelsten Dinge richtig zu machen, zum Beispiel also: den Ball nicht dem Gegner in die Füsse spielen. Damit kein falscher Eindruck entsteht: Das ist furchtbar einfach dahergeschrieben – und selbstverständlich ist es eben gerade hochgradig schwierig, Tempofussball und Pressing fehlerfrei über 90 Minuten durchzuziehen. Trotzdem ist eine Erkenntnis seit der WM 2018 immer wieder dieselbe: Die Schweiz begeht zu viele Fehler im Spielaufbau – und zahlt dafür immer wieder in Form von Gegentoren. Zuletzt ist das in der Ukraine (1:2-Niederlage) wieder passiert, zweimal wurde die Schweiz ausgekontert, einmal nach einem Pressing, das nicht wunschgemäss funktionierte, einmal nach einem Ballverlust. Solche Fehler dürfen gegen Deutschland nicht passieren. Wenn der Schweiz Team mit derart viel Klasse gegenübersteht, mit Individualisten, die voller Tempo und Technik durch die Reihen wirbeln, dann bietet es sich auch einmal an, diese eigenen Reihen zu schliessen für einige Momente. Konkret: Die Schweizer müssen gut abwägen, wann es sich lohnt, vorwärts zu preschen. Und lieber mehr als weniger den einfachen Pass der schwierigen Kunst vorziehen. Immer im Bewusstsein: Jeder noch so kleine Fehlpass könnte bestraft werden. Gleichzeitig ist aber auch klar: Die Schweiz sieht häufig dann gut aus, wenn ihr von Gegnern, die das Spiel annehmen und selbst nach vorne spielen, Räume offenbart werden. Das wird Deutschland sicher tun. Es gilt also, die eigenen Konter zu suchen. Und dann vor allem: Nicht zögern und abbremsen, sondern in höchstem Tempo Richtung Tor. Und was das Pressing betrifft: Es könnte sich durchaus lohnen, die deutsche Abwehr gelegentlich unter Druck zu setzen. Denn das Trio Süle/Can/Rüdiger ist bei aller Liebe nicht besonders für spielerischen Glanz bekannt. 2. Deutschland den Motor abstellen

Er ist seit einigen Jahren der Motor des deutschen Spiels: Toni Kroos. Der Regisseur von Real Madrid treibt das Spiel an, verteilt die Bälle, hat ein grossartiges Auge - und ist auch in den Zweikämpfen stark. Darum gilt für die Schweiz: Je besser es gelingt, Kroos an der Entfaltung zu hindern, desto grösser die Chancen auf ein gutes Resultat. Es könnte eine Aufgabe für Michel Aebischer werden. Der YB-Shootingstar steht vor seiner Startelfpremiere in der Nati - und damit gleich vor einer Herkulesaufgabe. Zusammen mit Captain Granit Xhaka soll er das Diktat im Mittelfeld zumindest zwischendurch übernehmen. 3. Die Kraft der Erinnerungen