Während die Mehrheit der über 17 000 Zuschauer in der ausverkauften Postfinance-Arena zusammen mit dem Moderator die Spielernamen der SCB-Akteure skandiert, schleicht er unbemerkt auf die Spielerbank: Headcoach Kari Jalonen.

Und mit ihm sein Assistent Samuel Tilkanen. Auf dem Eis lodern die Flammenwerfer, die beim Einlauf der Gladiatoren wirkungsvoll in Szene gesetzt werden. Jalonen schaut sich das gewohnte Spektakel geduldig an und hofft wohl innerlich, dass seine Spieler ähnlich feurig ans Werk gehen mögen.

Eine typische Bewegung

Das Licht in der zuvor abgedunkelten Arena geht an. Die vier Schiedsrichter fahren zur Begrüssung an den Spielerbänken vorbei. Jalonen nickt ihnen freundlich zu. Dann richtet sich sein Blick auf seine Notizen. Er macht eine seiner typischen Bewegungen, ein kurzer Wischer mit dem Handrücken unter der Nase durch, rückt seine Brille zurecht. Es geht los.

Beobachtet man Kari Jalonen während des Spielgeschehens, dann fällt ziemlich schnell vor allem eines auf. Sein Bewegungsradius tendiert gegen null. Er steht fast immer am selben Ort, in der Mitte hinter den Stürmern, während sich Assistent Tilkanen auf der anderen Seite um die Verteidiger kümmert.

Auch wenn es noch so heiss zu- und hergeht auf dem Eis: eine emotionale Reaktion ist kaum zu erkennen. Höchstens mal ein leichtes Durchstrecken des Rückens, wenn es vor dem eigenen Tor brennt.

Jalonen ballt die Faust

Das tut er auch in diesem dritten Playoff-Duell der Berner gegen den EHC Biel. Damien Riat trifft in der 7. Minute den Pfosten von Leonardo Genonis Gehäuse. Im Gegenzug fällt dann aber der Führungstreffer für den SCB.

Jan Mursak trifft zum 1:0. Kari Jalonen ballt die Faust, schreit kurz und klatscht mit Tilkanen ab. Das heisst: er streckt seine Faust hin, welche der Assistent seinerseits mit der Faust anstösst. Dasselbe passiert mit den Stürmern, die vom Eis kommen.

Sie erhalten vom Headcoach als Anerkennung einen kurzen «Fist-bump», wie die englische Bezeichnung lautet. Trotz der frühen Führung bleibt Kari Jalonen sichtlich angespannt. Die Miene ernsthaft. Immer wieder fährt die Zunge nervös über die Lippen.