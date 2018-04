Aber Sie mussten nicht lange hirnen.

Ich habe mir schon meine Gedanken gemacht. Doch ich bin ein spontaner Mensch, der sich selber und seinem Gefühl vertraut. Ich fand es spannend, und die Rahmenbedingungen passten. Ich konnte den Verantwortlichen präsentieren, wie ich ticke und den Job interpretieren würde. Sie befanden das für gut. Und dann passte es für mich im Gesamtpaket.

Sie gingen kein Risiko ein?

Überhaupt nicht.

Sie hatten doch eine gut laufende Coaching-Praxis.

Ich hatte ein erfülltes Leben und beim Fernsehen, in meiner Praxis und mit Vorträgen Aufgaben, die ich sehr gerne hatte. Da musste das Neue schon etwas sein, das noch spannender war.

Was versprach noch mehr Spannung?

Als Sportchef kann ich zwar ganz viel machen, was ich zuvor auch getan habe. Ich habe viel mit Coaching und dem Begleiten von Menschen zu tun. Meine Ideen nun aber in einem anderen Umfeld, im Fussball auf professioneller Ebene, umzusetzen, das finde ich schon sehr spannend.

Wann und wo haben Sie eigentlich diese Fähigkeiten und Kenntnisse erworben?

Ich habe mich schon während meiner aktiven Karriere als Profi mit diesen Themen auseinandergesetzt. Es gab dann einen nahtlosen Übergang, als ich mit dem Fussball aufhörte. Ich habe verschiedene Ausbildungen absolviert. Mit dem Bücherschreiben kam schliesslich der Punkt, ab dem ich diesen Weg professionell ging.

Wie sehr müssen Sie sich nun aber auch mit administrativem Kram befassen, mit Reglementen und Verträgen?

Da muss ich mich schon reinlesen. Ich bin allerdings nicht der Bürosportchef. Ich strukturiere und baue das Ganze so auf, dass ich Zeit habe, um meine Stärken einzusetzen. Wir haben zum Beispiel einen Anwalt, der die Verträge macht.

Wie sehr hilft Ihnen Ihre bisherige Tätigkeit als Mentalcoach?

Ich war nicht Mentalcoach, sondern Stressmanager. Da geht es sehr stark darum, Leute in schwierigen Phasen in ihrem Leben zu begleiten. Profifussball hat natürlich das Potenzial für viel Stress. Darum hilft mir das schon sehr viel, wenn ich Leute in Drucksituationen begleite.

Vor ein paar Wochen hat der deutsche Weltmeister Per Mertesacker in einem Interview für Aufsehen gesorgt, als er beschrieb, wie schwer er sich mit dem immensen Druck im Fussball tue. Die Öffentlichkeit denkt, die Profis hätten einen Traumjob und verdienten erst noch eine Menge Geld damit. Welches sind Ihre Beobachtungen?

Ich nehme wahr, dass dieser Druck da ist. Ich habe es ja selber erlebt. In diesem Umfeld ist die Gefahr extrem und latent vorhanden, dass der Druck zu gross und ungesund wird.