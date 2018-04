Der Nachmittag beginnt mit einer Trauerminute für den am Mittwoch verstorbenen Klub- und Stadionbesitzer Andy Rihs. Die Mannschaft läuft in speziell angefertigten Trikots mit der Aufschrift «Merci Andy» auf, und als YB schon nach zehn Minuten durch Guillaume Hoarau in Führung geht, zeigen die Spieler in Richtung Himmel, um zu dokumentieren, dass sie dieses Tor Andy Rihs widmen. Der Franzose trifft dann auch noch zum 3:0 und liegt nun mit 13 Toren allein an der Spitze der Torschützenliste. Dies, obschon er im Herbst wegen einer Verletzung acht Spiele verpasst hatte.

So, wie YB schnurstracks dem Titel entgegensteuert, krebsen die Lausanner in Richtung Challenge League. Gemäss der Zeitung «Le Matin» sollen es die Spieler gewesen, welche auf die Ablösung von Trainer Fabio Celestini hingearbeitet hätten. Allerdings zeigen sie sich in Bern unter dem bisherigen Nachwuchstrainer Ilija Borenovic kaum verbessert. Vermutlich ist es einfach so, dass es dem Team an Charakter für den Klassenerhalt fehlt.

2. Erich Vogel: Die grosse Abrechnung

Lange hat Erich Vogel geschwiegen. Der Mann, der am Ursprung der Turbulenzen steht, welche GC seit einigen Wochen begleiten. Gestern nun hat er zurückgeschlagen. Bevor er im «SonntagsBlick» am Ende eines Interviews ankündigte, dass er sich mit Aktionär Heinz Spross solidarisch zeigen und sich ebenfalls aus dem Grasshopper Club zurückziehen werde, prügelte er verbal auf die Führung ein.