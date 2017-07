Hamilton schuf sich, sofern die Untersuchung keine Folgen zeitigt, mit seiner insgesamt 67. Pole-Position die optimale Grundlage, um den Grand Prix von Grossbritannien zum fünften Mal zu gewinnen. Drei seiner vier bisherigen Siege in Silverstone hat er in den vergangenen drei Jahren gefeiert.

Sauber chancenlos

Die Fahrer des Teams Sauber waren einmal mehr chancenlos. Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson fanden sich wiederum am Ende des Klassements wieder. Hinter dem Deutschen und dem Schweden rangiert lediglich Daniel Ricciardo, der im ersten, vom Regen beeinflussten Teil des Qualifyings mit einem streikenden Turbolader stehen geblieben war. Dass am Red Bull am Vorabend das Getriebe gewechselt werden musste und der Australier in der Startkolonne fünf Plätze eingebüsst hätte, fiel nicht mehr ins Gewicht.