Eine Halbzeit lang spielten die „Wings“ mit der Profi-Equipe namens Les Lions auf Augen­höhe. Das Baselbieter Sextett hielt dagegen und trug wesentlich zu den animierten, kurz­weiligen und rassigen ersten 20 Minuten bei.

Aber man musste kein Prophet sein um zu wissen, dass irgendwann der „Bruch“, in Form eines Einbruches, kommen würde. Denn Genf kann mindestens mit zehn Mann rotieren und so den Rhythmus hochhalten. Der Widersacher aus Birsfelden, und hier Cheftrainer Roland Pavloski, muss dosieren, sogar „spekulieren“, damit niemand zu schnell ausser Atem kommt oder in Foulbedrängnis kommt.

Und die Romands, die heuer mit Vehemenz den in der letzten Saison an Monthey verlore­nen Meistertitel wieder an den Lac Léman holen wollen, werden irgendwann noch einen vierten, hochkarätigen Profi ausländischer Provinienz verpflichten. Das Birstaler Kombinat hat andere Sorgen.

Ohne möglichen Bank-Alternativen

Die Leistung vom Freitagabend in Genf, präziser Meyrin, hätte wohl gereicht, um vor einer Woche gegen Central Luzern zu siegen. Die Wurfquote bei den Dreiern war superb (14 von 24 Versuchen und 57 Prozent hat internationalen Wert).