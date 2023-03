Einzelkritik Ein Ostschweizer sichert den Punkt und ein Italiener spürt den Frühling: Die FCB-Noten zum 1:1 gegen St. Gallen Der FC Basel trennt sich in einem aufregenden Spiel gegen den FC St. Gallen 1:1 unentschieden und verpasst es damit, Punkte auf die Ostschweizer wettzumachen. Beim FCB erleben zwei Spieler einen unglücklichen Abend, während er sich auf die Form anderer verlassen kann.

Marwin Hitz war gegen St. Gallen wie so oft der sichere Rückhalt. Marc Schumacher / freshfocus

Marwin Hitz: Note 5.5

Der Ostschweizer darf gegen St. Gallen erstmals als FCB-Captain agieren. Oft taucht der Gegner bei seiner Premiere nicht vor seinem Kasten auf. Rettet in der ersten Halbzeit erst gegen Latte Lath und dann auch gegen von Moos. Beim Gegentreffer ist Hitz chancenlos. In der Nachspielzeit sichert er seinem Team immerhin den einen Punkt.

Kasim Adams: Note 4.5

Licht und Schatten wechseln sich bei ihm ab. Mal klärt er mit gekonntem Stellungsspiel, mal lädt er den Gegner mit Fehlpässen zu Gegenangriffen ein. Doch der Innenverteidiger überzeugt mit seiner Zweikampfstärke.

Andy Pelmard: Note 4

Das Geburtstagskind leitet die erste FCB-Chance durch Ndoye mit einem perfekten Steilpass ein, baut dann aber ab. Kommt in seinen Zweikampfwerten nicht an seine Nebenmänner Calafiori und Adams heran.

Riccardo Calafiori: Note 5

Der Italiener spürt den Frühling und zeigt sich offensiv präsent. In der 58. tankt er sich durch, schiesst mit Rücklage aber drüber. Den Ausgleich leitet er mit einem weiten Ball ein. Defensiv macht er es ebenfalls ordentlich.

Riccardo Calafiori jubelt über seinen Pass, der zum verdienten Ausgleich führt. Claudio De Capitani / freshfocus

Dan Ndoye: Note 4

Klärt in der 11. als Rechtsverteidiger erst in höchster Not und hat nur zwei Minuten später das 1:0 auf dem Fuss, lässt aber ein weiteres Mal die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Ansonsten ist er in seinen Offensivaktionen oftmals zu wenig zielstrebig.

Andy Diouf: Note 4

Der Franzose ist gewohnt zweikampfstark, leistet sich im Aufbau- und im Umschaltspiel aber auch den ein oder anderen Fehlpass. Will ab und zu mit dem Kopf durch die Wand.

Wouter Burger: Note 4

Holt sich eine Verwarnung und ist somit in der nächsten Woche gegen YB gesperrt. Ansonsten kann er dem Spiel seinen Stempel nicht aufdrücken.

Sergio López: Note 3

Ein bitteres Spiel für den Spanier, der das 0:1 mit einem fahrlässigen Fehlpass in die Gegners Füsse verursacht. Offensiv drischt er nach Zeqiris Pfostenschuss kurz vor Pause den Ball aus bester Position über den Kasten und hat bei Flanken zu wenig Vertrauen in seinen linken Fuss.

Ein Abend zum Vergessen: Sergio López verursacht den Gegentreffer mit einem Fehlpass und verpasst den Ausgleich vor der Pause. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Darian Males: Note 3.

Seine letzte Aktion ist ein Freistoss, der weit an Mit- und Gegenspielern vorbeifliegt und auf den vereinzelte Pfiffe zu hören sind. Ansonsten versucht er es immer wieder Seitenverlagerungen und Steilpässen. Ohne Erfolg.

Andi Zeqiri: Note 5

Rettet dem FCB mit seinem gefühlvollen Heber kurz vor Schluss noch den verdienten Ausgleich. Verpasst in der ersten Halbzeit das 1:0, weil er an Gästetorhüter Zigi und am Pfosten scheitert.

Andi Zeqiri erzielt auch gegen St. Gallen einen Treffer und sichert dem FC Basel somit immerhin einen Punkt. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Zeki Amdouni: Note 4.5

Sein 1:0 wird aufgrund einer umstrittenen Entscheidung des Schiedsrichters zurückgenommen. Leitet kurz vor der Pause aus abseitsverdächtiger Position den Pfostenschuss Zeqiris ein. Ansonsten war er auch schon auffälliger in jüngster Vergangenheit.

Jean-Kévin Augustin: Note 4

Der Franzose ersetzt in der 65. Minute den glücklosen Males und braucht nur wenige Sekunden, um direkt gefährlich zu werden. Sein Schuss ausspitzem Winkel geht aber deutlich am Tor vorbei.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Hugo Novoa (72. für Ndoye), Anton Kade (72. für López); Liam Millar (90. für Novoa), Bradley Fink (90. für Zeqiri).