Einzelkritik Zwei Akteure überragen ein starkes Kollektiv: Die FCB-Noten zur Gala gegen Sion Der FC Basel feiert im ersten Liga-Heimspiel gegen einen inferioren FC Sion einen spektakulären 6:1-Kantersieg. Die überzeugende Leistung widerspiegelt sich auch in den Noten.

Edon Zhegrova kann sich nicht nur über sein Tor und seine zwei Assists, sondern auch über eine herausragende Leistung freuen. Marc Schumacher / freshfocus

Heinz Lindner: Note 5

Hat in der ersten Halbzeit Glück, dass der Pfosten aushilft. In der zweiten Halbzeit ist er bei den wenigen Sion-Ausflügen in seinen Strafraum hellwach.

Sergio López: Note 5.5

Seine zahlreichen und starken Vorstösse kennt man sonst vor allem von Fifa-Spielern, welche die Sprinttaste nicht loslassen. Löst so ein ums andere Mal Konter aus. Krönt einen solchen zum 2:0.

Eray Cömert: Note 5.5

Hat als Innenverteidiger im gegnerische Strafraum so viel Platz, dass er mehr als seinen einen Treffer erzielen kann. Defensiv bei seinem ersten Saisoneinsatz nur ganz zu Beginn etwas holprig.

Andy Pelmard: Note 5

Hat trotz seiner verhältnismässig kleinen Körpergrösse keinerlei Probleme gegen die grossgewachsenen Sittener. Ist vor allem am Boden sehr zweikampfstark.

Defensiv lässt Eray Cömert wenig zu und trifft zusätzlich offensiv zum 3:0. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Raoul Petretta: Note 4.5

Ist gegen ein inferiores Sion defensiv kaum gefordert und tobt sich deshalb munter in der Offensive aus. Spielentscheidenden Einfluss übt er aber dort nicht aus. Muss nach einem Kopfballduell ausgewechselt werden.

Jordi Quintillà: Note 5

Er dirigiert das Geschehen im Zentrum und ist jederzeit anspielbar. Ist offensiv weniger auffällig als Nebenmann Kasami.

Pajtim Kasami: Note 5.5

Bringt seine Farben per Kopf früh auf die Siegesstrasse. Danach sucht er immer wieder den Pass in die Schnittstelle. Weil Esposito im Abseits steht, verbucht er keinen Assist.

Edon Zhegrova: Note 6

Er sammelt über die gesamte Spieldauer so viel Selbstvertrauen, dass er seine Gegenspieler mit seinen Finten teilweise regelrecht vorführt. Trickst sich auch zum 5:0 durch und besticht mit zwei Assists.

Sebastiano Esposito: Note 6

Besser geht ein Startelf-Debüt im eigenen Stadion nun wahrlich nicht. Auf sein prachtvolles 4:0 wäre auch Aussenrist-König Quaresma stolz. Offensiv läuft fast alles über ihn und seine Kreativität. Er ist ein grosses Versprechen für die Zukunft.

Als Assistgeber und Torschütze gefeiert - Sebastiano Esposito überzeugt bei seinem Startelf-Debüt im Joggeli. Marc Schumacher / freshfocus

Valentin Stocker: Note 5.5

Es ist eine Leistung, die an die glorreichen Stocker-Jahre erinnert. Seine Ecke zum 1:0 läutet das Schützenfest ein. Ist fortan so agil, dass Serey Dié seine obligate gelbe Karte abholt, um ihn zu stoppen.

Arthur Cabral: Note 5.5

Macht in der 37. Minute etwas, was man von ihm sonst gar nicht kennt: Er ballert den Ball über das verwaiste Sittener Tor. Er holt Verpasstes aber noch vor der Pause nach. Zudem mit 2 Assists und einigen Ballgewinnen.

Liam Millar: Note 4.5

Kommt in der 61. für Valentin Stocker und fügt sich fortan in ein Kollektiv ein, das den Fuss erstmals vom Gaspedal nimmt. Verpasst seinen ersten FCB-Treffer dennoch nur knapp.

Darian Males: Note 4.5

Ersetzt in der 61. Arthur Cabral und müsste freistehend vor dem Tor eigentlich mit verbundenen Augen seinen Treffer erzielen. Trifft aber nur den Pfosten.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Lang (73. für López), Frei (73. für Petretta), Palacios (86. für Quintillà).