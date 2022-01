Eishockey Basel startet mit unglücklicher Niederlage ins 2022 Vor den maximal bewilligten 950 Zuschauern verliert der EHC Basel das spannende Spitzenspiel gegen den EHC Seewen mit 1:3. Der einzige Basler Treffer erzielte Yanick Sablatnig. Nach einer längeren Verletzungspause wieder dabei war Marco Cavalleri.

Im ersten Ernstkampf seit dreieinhalb Wochen gab es für den EHC eine Niederlage. Bild: Caspar Thiriet

Dreieinhalb Wochen ist es her, seit der EHC Basel den letzten Ernstkampf bestritten hatte. Während Seewen in diesem Jahr bereits zwei Ernstkämpfe bestritt und diese gewann, musste Basel aufgrund von verletzten und mit Corona infizierten Spielern zwei Spiele aussetzen. Von fehlender Matchpraxis war zu Beginn der Partie nichts zu sehen. Zsombor Kiss traf mit der ersten Möglichkeit den Pfosten. Kurz darauf konnte Yanick Sablatnig nur mit einem Foul gestoppt werden. 12 Spielsekunden später traf er im Powerplay zur Führung. Dass dies der letzte Treffer der Basler an diesem Abend war, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand erahnen, zumal durchaus Möglichkeiten zum 2:0 vorhanden waren.

Defensiv starkes Seewen

Im Anschluss gelang es Seewen, das Spiel ausgeglichener zu gestalten. Die Schwyzer spielten sehr kompakt und diszipliniert. Durch die fehlenden Räume im Angriffsdrittel kam Basel kaum mehr in die gefährliche Zone. Wurde das Abwehrbollwerk einmal durchbrochen, fehlte das Abschlussglück, insbesondere in den letzten Spielminuten. Auch hätte das Heimteam mehr Druck auf den guten Torhüter Kobler ausüben müssen, um ihm die Sicht zu nehmen oder um mögliche Abpraller zu verwerten.

Basler Druckphase zum Schluss nicht belohnt

Dass Seewen trotzdem die drei Punkte in die Zentralschweiz entführen konnte, war auch den manchmal unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen, welche die Zuschauer und Spieler verärgerten, in entscheidenden Spielphasen geschuldet. Oder es waren eigene Fehler, welche die Gegentore ermöglichten. Der Ausgleich durch Zurkirchen erfolgte im Powerplay und der Führungstreffer durch Bettinaglio ins kurze Eck nach Fehlzuspiel im Spielaufbau. Das 1:3, sieben Sekunden vor Schluss in das leere Tor nach zuvor minutenlanger Basler Druckphase inklusive Pfostenschuss (oder doch Tor?), war der passende Schlusspunkt.

Der EHC Basel hat nun eine ganze Trainingswoche vor sich, bevor am nächsten Samstag um 17:30 Uhr der EHC Bülach in der St.-Jakob-Arena zu Gast ist.