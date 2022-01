Eishockey Der EHC Basel mit Sieg gegen Arosa bereits für Playoffs qualifiziert Der EHC Basel gewinnt gegen den EHC Arosa mit 4:1. Mit diesem Sieg hat sich das Team von Christian Weber bereits sechs Runden vor Ende der Qualifikationsrunde für die Playoffs qualifiziert.

Der EHC darf mit seinen Fans den Sieg und die Playoff-Qualifikation feiern. Bild: Caspar Thiriet

Ein Zeichen, wohin es gehen soll, wurde bereits beim Anspiel gesetzt. Abermals beginnt die körperlich starke nominell vierte Sturmlinie die Partie und setzt die Trainervorgabe um. Bereits nach 15 Sekunden hat Zsombor Kiss sein Team in Führung gebracht. Weitere teils hochkarätige Torchancen folgen. Dem EHC Basel kommt dabei auch entgegen, dass die Partie selten unterbrochen werden muss.

Den ersten Unterbruch gibt es erst nach 196 Sekunden. Mit hoher Laufbereitschaft und genauen Zuspielen kann das Tempo so hochgehalten werden. Die Aroser wehren sich so gut es geht, haben jedoch im ersten Abschnitt keine Chance. Mit dem Ende des ersten Überzahlspiels geht Basel hochverdient in Führung.

Lucas Bachofner schleicht sich vor das gegnerische Tor und schiesst den Puck unter die Latte. Das 2:0 gelingt Yanick Sablatnig nach wunderbarer Vorarbeit von Nils Berger. Basels Torhüter Fabio Haller ist im Startabschnitt praktisch beschäftigungslos und muss erst in den letzten Sekunden des Drittels die ersten beiden Schüsse auf sein Tor abwehren.

Arosas Torhüter verhindert Schlimmeres

Nicht nur im Startabschnitt, sondern auch in der restlichen Spielzeit können die Bündner auf den sehr guten Torhüter Jamal Kotry bauen, der mit vielen teils mirakulösen Paraden einige Basler Tore verhindert. Seine Vorderleute kommen ab dem Mittelabschnitt etwas besser ins Spiel und in der 25. Minute überhaupt zum ersten Mal zu einem längeren Aufenthalt in Basels Drittel.

In der 37. Minute können die gut unterhaltenen Zuschauer ein weiteres Mal jubeln. Kapitän Thomas Büsser findet nach zuvor mehreren vergeblichen Versuchen seiner Mannschaftskollegen eine Lücke bei Kotry und trifft zum 3:0. Zwölf Sekunden vor Schluss gelingt Tommaso Terzago dann im abermals sehr gutem Überzahlspiel noch der vierte und letzte Basler Treffer.

Im Schlussdrittel konzentrieren sich die Basler auf das Verwalten des Vorsprungs und die Möglichkeit ihrem Torhüter Haller den zweiten Shutout hintereinander zu ermöglichen. Dies gelingt nicht ganz. Der ehemaliger Basler Junior Ueli Dietrich trifft nach einem schnell ausgeführten Gegenangriff zum Schlussresultat vom 1:4.

Bereits am nächsten Dienstag, 1. Februar tritt der EHC Basel zu seinem letzten Heimspiel in der Qualifikationsrunde um 20:15 Uhr gegen Dübendorf an. Bevor die Playoffs losgehen, folgen im Anschluss noch fünf Auswärtsspiele.