Eishockey Die Belle kommt nach Basel: Der EHC gleicht das Playoff-Finale gegen Huttwil nach einer Zitterpartie aus Durch einen 5:3-Auswärtssieg sichert sich der EHC Basel im Kampf um den Titel in der MySports League ein Finale vor heimischer Kulisse. Bereits am Donnerstag fällt die Entscheidung.

Auswärtsjubel für den EHC Basel. Durch den Sieg hält der bereits feststehende Aufsteiger auch die Titel-Chance am Leben. C. Perren

Es läuft die sechste Minute, als das vierte Spiel der Playoff-Final-Serie gegen Huttwil in Richtung des EHC Basel kippt. Erst staubt Joshua Schnellmann ab und 21 Sekunden später steht es nach einem haltbaren Distanzschuss von Massimo Cordiano bereits 2:0 für den Swiss-League-Aufsteiger aus Basel.

Huttwil, dem durch die zwei Siege zu Beginn der Serie nur noch ein Erfolg zum Titelgewinn fehlt, scheint, den Matchpuck vor heimischer Kulisse nicht verwandeln zu können. Zwar gelingt den Bernern zehn Sekunden nach dem 2:0 der Anschluss. Doch Yanick Sablatnig stellt nach schöner Vorarbeit von Nils Berger noch vor der ersten Pause das beruhigende Zwei-Tore-Polster wieder her. Durch sein bereits fünftes Tor im Playoff-Finale avanciert der 22-jährige Stürmer immer mehr zum MVP der Basler.

Im Mitteldrittel erwischt EHC-Captan Thomas Büsser dann den in der Pause ins Tor rotierten Nicola Wyss im kurzen hohen Eck und lenkt das Spiel definitiv in Richtung Basel. Der EHC nimmt in der Folge einige Gänge raus, schafft es aber trotzdem, ohne Gegentor zu bleiben.

Doch im Schlussdrittel wird diese Passivität bestraft. Huttwil schafft erst den Anschluss, um vier Minuten vor dem Ende sogar auf 3:4 heranzukommen. Es folgt eine Zitterpartie für den EHC, der diesen eminent wichtigen Auswärtssieg aber trotzdem nach Hause schaukelt.

Und dort wird am Donnerstag (19.45 Uhr) im letzten Spiel der Saison, der sogenannten Belle, die Entscheidung über Titel oder Nicht-Titel fallen, ehe für den EHC Basel im Herbst das Swiss-League-Abenteuer startet. Ein Abenteuer, in das man den MySports-League-Titel gerne mitnehmen würde.