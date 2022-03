Eishockey Die Hoffnung ist zurück: Der EHC Basel gewinnt im dritten Spiel gegen Huttwil Im Playoff-Finale Nummer drei siegt der EHC erstmals gegen Huttwil. Damit können sie weiter von der Meisterschaft träumen.

Die Ausgangslage ist denkbar schlecht für den EHC Basel. 0:2 steht es in der Serie gegen Huttwil und wenn sie die Meisterschaft doch noch gewinnen wollen, muss der EHC heute gewinnen. Und in der Anfangsphase sieht alles danach aus, als wollen die heute in rot aufspielenden Basler alles daran setzen, die Trophäe doch noch in die Luft recken zu können.

Sie kreieren ein paar starke Tormöglichkeiten und auch Goalie Fabio Haller kann sich einige Male beweisen. Trotzdem fehlt es ihnen zu Beginn an der letzten Konsequenz vor dem Tor und stattdessen werden sie in der 14. Minute von Huttwils Patrick Meyer ausgekontert. Es wäre zwar nicht das erste Mal in diesen Playoffs, dass der EHC einen Rückstand dreht (beim dritten Halbfinalspiel in Martigny lag man nach dem ersten Drittel mit 0:2 hinten und gewann dann mit 5:2), aber der Druck wird durch das Gegentor nicht kleiner.

Doch nur eine Minute später kann Basel durch Patrick Zubler ausgleichen und wieder beginnt hier alles von vorne. Kurz vor Schluss des ersten Drittels bekommt Marc Sahli eine zwei Minuten Strafe. Nun muss Basel verhindern, wieder ein Gegentor zu bekommen, wie beim Powerplay im letzten Spiel am Donnerstag. Bei einem Stand von 1:1 geht es aber für beide Teams erst einmal in die Pause.

Eine Minute müssen die Basler zu Beginn des zweiten Drittels noch in Unterzahl ausharren und meistern dies, im Gegensatz zum letzten Mal, souverän. Allerdings ist es wieder die nötige Konsequenz, die den Baslern zu Beginn des zweiten Drittels fehlt. Man bekommt das Gefühl, dass sie nicht zu viel riskieren wollen, um nicht wieder in den Rückstand zu geraten. Dass es hier allerdings weiter 1:1 steht, haben sie vor allem ihrem Goalie Haller zu verdanken, der den Puck einige Male stark festhält.

Zwar kommt auch Basel zu einigen Chancen, aber erst in der zwölften Minute befördert Yanick Sablatnig den Puck mit einem Gewaltschuss ins Tor. Kurz vor Schluss des Drittels gibt es wie im Drittel vorher erneut eine zwei Minuten Strafe für Basel, diesmal für den Torschützen Sablatnig. Und wieder dürfen sich die in rot gekleideten Basler bei ihrem Goalie bedanken, dass sie hier mit 2:1 ins dritte Drittel starten können.

Die Hoffnung ist zurück

Zu Beginn des letzten Drittels scheint die Schnelligkeit wieder zurück im Spiel zu sein. Hottwil will den Ausgleich und es ist wieder der ganz starke Haller, der die Basler in den Anfangsminuten hier gleich zweimal in Führung hält. EHC scheitert selbst im Powerplay zweimal an Hottwils Goalie Kevin Liechti und verpasst es so zehn Minuten vor Schluss den Druck zu verringern.

Acht Minuten vor Schluss kommt es zu einer kleinen Keilerei auf dem Eis, die die Schiedsrichter aber schnell in den Griff bekommen und die keine Strafen nach sich zieht. Die Partie wird nun etwas hitziger, es kommt zu mehr Körpereinsatz. Sechs Minuten vor Schluss nutzt Basel ein Powerplay endlich für sich und erhöht das Skore auf 3:1. Und wieder ist es Sablatnig, der für seine Farben trifft.

In den letzten Minuten versucht Huttwil noch den Anschlusstreffer, aber die Basler werfen, wenn nötig, den ganzen Körper dazwischen, um in dieser Serie in ein viertes Spiel gehen zu können. Zwei Minuten vor Schluss schallt ein lautes «EHC!» durch die Eishalle und die Basler dürften spätestens jetzt den grandiosen Rückhalt der etwa 2300 eigenen Fans spüren. Eine halbe Minute vor Schluss macht Eric Himelfarb das vierte Spiel am Dienstag dann sicher: Er trifft das leere Tor zum 4:1 Endstand.

In der Serie steht es nun 1:2, Basel muss am Dienstag in Huttwil erneut gewinnen, um die Serie auszugleichen und weiter auf die Meisterschaft hoffen zu dürfen.

Playoff-Finale. Spiel 3. St.-Jakob-Arena – 2637 Zuschauer – SR: Zbinden; Frutschi, Conrad. – Tore: 14. Meyer (Schutz) 0:1, 15. Zubler (Nater, Himelfarb) 1:1, 31. Sablatnig (Blaser, Berger) 2:1, 54. Sablatnig (Himelfarb, Zubler) 3:1, 59. Himelfarb (Kiss, Berger) 4:1. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Basel. 3-mal 2 Minuten gegen Huttwil – Spiel 4 am Dienstag in Huttwil (19.45 Uhr).