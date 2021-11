Eishockey Drei Tore in Unter-/Überzahl bringen dem EHC Basel den Sieg Der EHC Basel gewinnt gegen den HCV Martigny hochverdient mit 5:2. Neben einer tollen Mannschaftsleistung sorgten die sogenannten «Special-Teams» für den Unterschied.

Trotz starker Gegenwehr kann der EHC auch Martigny besiegen. Bild: Christoph Perren

Im Gegensatz zum Sieg in Bülach wurde Robin Studer in der 3. Sturmlinie für Laris Marbot eingesetzt und Fabio Haller stand wieder für Tim Guggisberg zwischen den Pfosten.

Basel startete überzeugend in die Partie. «Best Player» Diego Schwarzenbach hätte bereits in den ersten Minuten seine Mannschaft in Führung bringen können. Fèvre im Tor von Martigny war jedoch nicht nur da zur Stelle. Mit schnellen Passfolgen erarbeitete sich der EHC weitere Chancen. Martigny versuchte einfach zu spielen, kam jedoch nicht an der starken Basler Defensive vorbei.

Erst gegen Ende des Startdrittels war kurz eine Walliser Druckphase zu erkennen. Als Patrick Zubler eine Minute vor Ende der ersten 20 Minuten auf die Strafbank musste, wurde bereits eine entgegen dem Spielverlauf mögliche Führung der Gäste befürchtet. Es kam jedoch anders. Denn Eric Himelfarb luchste beim Forechecking dem Martigny-Verteidiger den Puck ab, passte auf Jerome Lanz, der den hochverdienten Führungstreffer erzielte.

Zwei Powerplay-Tore bringen Basel auf Siegesstrasse

Im Mitteldrittel passierte zunächst bis zur 27. Minute nicht viel vor den beiden Toren. Dann hatte Zsombor Kiss das 2:0 auf dem Stock. Der folgende Gegenangriff stoppte Haller in extremis, verlor jedoch dabei seinen Stock. Basel brachte danach den Puck nicht aus dem eigenen Drittel, was Mémeteau mit seinen Kollegen kaltblütig ausnutzte.

Das happige Foul an Yanick Sablatnig nach Spielmitte hatte dann entscheidenden Charakter. Sünder Vermeille wurde dafür mit einer Fünfminuten- plus Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Zudem versteckte Mémeteau zwei Minuten später das Spielgerät zu lange zwischen seinen Beinen, was zu einer weiteren Strafe führte.

Nach mehreren vergeblichen Versuchen brachte Schwarzenbach in doppelter Überzahl seine Mannen abermals in Führung. Kurze Zeit später, noch immer in Überzahl, doppelte Thomas Büsser mit einem Weitschuss nach. Martigny nutze anschliessend seinerseits eine Powerplay-Chance und erzielte durch Seydoux den Anschlusstreffer.

Gutes Unterzahlspiel

Die erste Tormöglichkeit für Basel im Schlussdrittel bedeutete bereits das 4:2. Alban Rexha wurde von Schwarzenbach an der Mittellinie wunderbar eingesetzt und düpierte Fèvre gekonnt. Die Walliser, welche in dieser Partie ihre Sturmlinie um Seydoux sehr stark forcierten, gaben sich noch nicht geschlagen. Durch die risikoreichere Spielweise gab es für Basel Konterchancen.

Studer und Sablatnig waren der Entscheidung am nächsten. Zudem wurde ein Tor für Basel nicht gegeben, da die Schiedsrichter im Gegensatz zu einigen Zuschauern den Puck nicht hinter der Linie sahen. Wirklich in Gefahr kamen die Basler nur noch in Unterzahl. Da dies im Schlussabschnitt dreimal der Fall war, war weiterhin Zittern angesagt.

160 Sekunden vor Spielende wurde Törhüter Fèvre für einen sechsten Feldspieler vom Eis genommen. Rexha profitierte davon und erlöste sein Team mit dem 5:2.

Bereits am nächsten Dienstag folgt das nächste Heimspiel. Um 20:15 Uhr wird der EHC Arosa Gast in der St.-Jakob-Arena sein.