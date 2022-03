Eishockey Hitzige Partie und Massenkeilerei zum Abschluss: Der EHC Basel gewinnt in Martigny In einem hitzigen, von vielen Zweikämpften und unermüdlichem Einsatz geprägten Spiel gewinnt der EHC Basel das schwierige Auswärtsspiel gegen den HCV Martigny mit 1:2 und holt sich mit diesem Sieg den Heimvorteil zurück.

EHC kann über den ersten Playoff-Halfinalsieg jubeln. Bild: Christoph Perren

Christian Weber reagiert auf die unglückliche Startniederlage und mischt die ersten drei Sturmlinien komplett durcheinander. Alban Rexha führt neu die erste Sturmlinie an. Auch den anderen zwei Centern Eric Himelfarb und Nils Berger werden teils andere Flügelspieler zur Seite gestellt.

Viel Härte und Nickligkeiten

Die lautstarken 1632 Zuschauer sehen im Startabschnitt viele Möglichkeiten auf beiden Seiten, das auch von viel Härte und Nickligkeiten begleitet wird. Herausragend sind die beiden Goalies, welche einen sicheren und unbezwingbaren Eindruck machen. In den ersten 12 Spielminuten macht sich Basel mit drei Strafen das Leben schwer, übersteht dank gutem Boxplay diese Situationen aber unbeschadet.

Ausserdem erarbeitet man sich in Unterzahl auch die eine oder andere gute Torchance. Wie bereits im ersten Spiel zeigt sich Martigny kompakt und setzt auf schnelles Umschaltspiel in beide Richtungen. Basel versucht mit konzentrierter und konsequenter defensiver Arbeit und offensiv guten Spielverlagerungen dem entgegenzuwirken, was gut gelingt. Bei ausgeglichener Spieleranzahl ist Basel das bessere Team mit den klareren Torchancen.

Martignys El Assaoui am Ursprung der Walliser Gegentreffer

Stimmungsvoll geht es auch im Mitteldrittel nicht nur auf den Rängen weiter. Die «private Fehde» zwischen Yanick Sablatnig und Sami El-Assaoui, welche schon im ersten Spiel augenscheinlich war, ist Ursprung des Führungstreffer von Basel. El Assaoui hat bei einem Angriff von Basel nur Sablatnig im Blick und nicht auch den Puck. Zwar räumt er Sablatnig weg, die Scheibe gelangt jedoch zu Berger, der Basel verdient in Führung bringt.

Danach hat Basel Möglichkeiten das Skore zu erhöhen, was nicht wunschgemäss gelingt. Gegen Ende des Abschnitts kommen nun auch die Walliser wieder vermehrt zu Offensivaktionen. In dieser Phase wird Martigny ein Penalty zugesprochen, welcher Best-Player Jeremy Gailland verschisst. Kurz darauf gelingt jedoch im fünften Überzahlspiel der Ausgleich durch Arnaud Currit.

Doppelte zweiminütige Unterzahl überstanden

Die Spannung ist zu Beginn des Schlussdrittels allen ins Gesicht geschrieben. Basel ist nun optisch leicht überlegen. In der 47. Minute startet Verteidiger Lucas Bachofner ein Solo. Wie beim Basler Führungstreffer steht wiederum El Assaoui im Weg. Dieses Mal wird er wegen Übertriebener Härte auf die Strafbank geschickt. Nun nutzt Basel diese Möglichkeit zum Siegtreffer. Himelfarbs Hereingabe verwertet Diego Schwarzenbach zum 1:2. Basel versucht sofort nachzudoppeln, wird jedoch durch zwei diskussionswürdige Entscheide des Schiedsrichters zurückgebunden.

Sowohl gegen Patrick Zubler wie auch Tommaso Terzago werden Strafen ausgesprochen. Was die jeweils drei Basler sowie Torhüter Haller dann zeigen, ist herausragend. Schüsse an Schüsse werden geblockt, auch notfalls liegend. 4,4 Sekunden vor Schluss wird es beim letzten Bully vor dem Basler Tor nochmals heiss. Mit dem Schlusspfiff hält Haller aber den Sieg fest, wird jedoch im Anschluss durch einem Stockschlag attackiert, was eine Massenkeilerei mit Total 150 Strafminuten auslöst.

Wie Kapitän Büsser mit seinem Anruf in den Fan Bus mitteilt, werden die Spieler nun die Kräfte wieder bündeln, einen kühlen Kopf bewahren und den Sack in den nächsten beiden Spielen versuchen zuzumachen. Bereits am nächsten Dienstag um 20:15 Uhr folgt in der St. Jakob Arena Spiel Nummer Drei.

Es ist ein hart umkämpftes Spiel in Martigny. Bild: Christoph Perren