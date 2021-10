Eishockey Klarer 5:1 Sieg für den EHC Basel in Düdingen Wie bei Basel war auch der Saisonbeginn bei Düdingen durchzogen. Nur je einen Sieg aus drei Partien konnten die Mannschaften feiern. Daher war es wichtig, dass der EHC Basel mit einer abgeklärten Leistung gegen die Düdingen Bulls mit 1:5 gewann.

Diego Schwarzenbach erzielt das letzte Tor beim 5:1-Sieg des EHC Basels. Bild: Reto Büchler

Der Start der Partie war ein Déjà-vu zum Spiel gegen Dübendorf. Auch damals verhinderte der Pfosten dreimal ein Tor. Sowohl Sablatnig wie auch Alihodzic trafen in den ersten zwei Spielminuten die Torumrandung. Nach diesem Startfurioso der Basler kämpften sich die Freiburger in die Partie und kamen insbesondere durch ihre erste Sturmlinie zu Möglichkeiten. Guggisberg, der anstelle von Haller das Tor der Basler hütete, liess jedoch keinen Treffer zu. Die Entscheidung im ersten Abschnitt fiel bei einem Powerplay für Düdingen. Bestplayer Jolliet traf nur den Pfosten. Einige Sekunden danach war Zubler ein Bruchteil einer Sekunde schneller am Puck als sein Gegenspieler. Sein Pass nahm Kiss auf und traft zwischen den Beinen von Galley hindurch zum 0:1.

Starkes Mitteldrittel entscheidet das Spiel

Die bisherigen Probleme im Mitteldrittel konnten in dieser Partie vergessen gemacht werden. Basel kam entschlossen aus der Kabine und konnte sich mehrmals im Drittel von Düdingen festsetzen. Nach einer Rangelei hinter Guggisbergs Tor nutzte Basel die folgende Überzahl durch Sablatnig mit einen wunderbaren Direktschuss aus. Nun spielte Basel befreit auf und erhöhte durch Marbot zum 0:3. Bevor Molina auf schöne Vorarbeit von Schnellmann das verdiente 0:4 schoss, hatten die vielen angereisten Basler Fans nach Schwarzenbachs und Sablatnigs Riesenmöglichkeiten weitere Torschreie auf den Lippen.

Eine Strafe verhindert Shutout von Guggisberg

Mit dem grossen Vorsprung im Rücken kontrollierte Basel den Grossteil der Partie. Leider verhinderte eine dumme Strafe den Shutout von Torhüter Guggisberg, der diesen verdient hätte. Glücklicherweise stellte Schwarzenbach die alte Tordifferenz fünf Minuten später wieder her und konnte damit das letzte Aufbäumen von Düdingen brechen. Das nächste Spiel bestreitet der EHC Basel am nächsten Dienstag um 20:15 Uhr zu Hause gegen den EHC Seewen, die gut in die Saison gestartet sind.