Eishockey Martin Alihodzic führt den EHC Basel zum Sieg in Lyss Der EHC Basel gewinnt sein Auswärtsspiel in Lyss verdient mit 1:4. Der Sieg hätte, aufgrund der drei Treffer an die Torumrandung, viel höher ausfallen können. Als Matchwinner feiern durfte sich Martin Alihodzic mit seinen zwei Toren, die den vierten Sieg in Folge klar machten.

Die Spieler des EHC feiern erneut einen Sieg. Bild: Sandro Stutz – sast-photos

Headcoach Christan Weber war gegen den SC Lyss zu einigen Umstellungen gezwungen worden. Basels «Bestplayer» Diego Schwarzenbach war im Spiel gegen Arosa mit einer Knieverletzung ausgeschieden. Glücklicherweise ist die Verletzung nicht so schlimm wie befürchtet, sodass in ein paar wenigen Wochen wieder mit seinem Einsatz gerechnet werden darf. Weiterhin fraglich ist der Termin für die Rückkehr von Massimo Cordiano, Lucas Smith und Marco Cavalleri.

Alihodzic bringt sein Team mit zwei Treffern auf die Siegesstrasse

Basel ging sehr selbstbewusst in die Partie. Mit grosser Passsicherheit und variablem Spiel setzten sie die Gastgeber von Beginn weg unter Druck und erarbeiteten sich einige Möglichkeiten inklusive eines Lattenschusses von Alban Rexha. Der Führungstreffer resultierte im ersten Powerplay. Martin Alihodzic lenkte Thomas Büssers Schuss zum 0:1 ab. Das in den ersten 20 Minuten stark überlegene Basel powerte weiter. Abermals hatte Rexha dabei mit einem Treffer an die Torumrandung Pech.

In der 13. Minute lief Alihodzic mit Riesenschritten vom eigenen Drittel praktisch ungehindert in die Defensivzone von Lyss und markierte mit einem schönen Schuss ins Lattenkreuz das 0:2. Nach diesem Treffer war Basel kurz unorganisiert und Fabio Haller zu zwei Big Saves gezwungen. Dies gab den Bernern Mut zu weiteren Offensivaktionen. Aber auch der EHC hatte durchaus weitere Möglichkeiten.

Zubler verletzt ausgeschieden

Patrick Zubler musste die Partie frühzeitig beenden, nachdem er gegen Ende des Startdrittels den Puck ins Gesicht bekommen hatte und danach stark blutete. Für Zubler verteidigte nun Lucas Bachofner und der 13. Stürmer Laris Marbot füllte die Lücke im Sturm, wo die Linien abermals durchmischt wurden. Die Mannschaft brauchte dadurch einige Zeit, sich neu zu ordnen. Lyss versuchte, davon Profit zu schlagen, und agierte mit einer härteren Gangart und um einiges offensiver.

Die Basler Defensive hielt dem Sturmlauf jedoch stand. Es entwickelte sich in der Folge ein Spiel, in dem um jede Scheibe hart gekämpft wurde. Mit der Riesenchance von Marbot in der 29. Minute fand Basel wieder besser ins Spiel und hatte sofort Erfolg. In der 32. Minute erzielte Marc Sahli nach einem Zuckerpässchen von Rexha das 0:3. Als das Gefühl aufkam, dass Basel das Spiel im Griff hatte, konnte sich Prysi, bei vier gegen vier Feldspielern, gegen einen Basler Verteidiger mit etwas Glück durchsetzen und den Anschlusstreffer erzielen.

Basler Sieg nie in Gefahr

Basel startete mit der richtigen Einstellung ins Schlussdrittel. Agieren statt verwalten. Damit zog man den Bernern früh den Zahn. Haller musste erst in der 44. Minute mit einer ersten Abwehr eingreifen. Danach folgte der dritte Treffer an die Torumrandung. Dieses Mal war es Nils Berger in Unterzahl. Die letzte Hoffnung von Lyss zerstörte Eric Himelfarb nach Vorarbeit Tommaso Terzago mit dem vierten Treffer.

Basel liess in den restlichen Minuten nichts mehr anbrennen. Das führte zu Frust beim Lysser Siegenthaler. Für sein übles Foul an Yanick Sablatnig wurde er richtigerweise frühzeitig zum Duschen geschickt. Nach einer weiteren Strafe, dieses Mal gegen den Basler Zsombor Kiss, zog Lyss-Coach Serge Meyer seinen letzten Trumpf und nahm den Torhüter raus. Ein Tor gelang aber beiden Mannschaften nicht mehr.

Nächsten Mittwoch reist der EHC Basel zum Nachholspiel in das verschneite Arosa. Das folgende Wochenende ist dann spielfrei.