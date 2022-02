Eishockey Mit dem 13. Penalty zum Sieg: Der EHC Basel gewinnt das letzte Heimspiel der Qualifikation Der Tabellenführer der MySportsLeague EHC Basel tut sich gegen Dübendorf lange schwer mit dem Toreschiessen. Doch nach einer spannenden Overtime beendet er das letzte Heimspiel der Qualifikation trotzdem siegreich.

Lucas Bachofner bezwingt hier mit dem 13. Penalty den Dübendorfer Goalie. Christoph Perren

Im letzten Heimspiel der Qualifikationsrunde musste der bereits für die Playoffs qualifizierte EHC Basel gegen Dübendorf ins Penaltyschliessen. Nachdem nach je fünf Schützen mit Sablatnig und Suter nur je einen Spieler pro Team trafen, war es Bachofner überlassen mit dem 13. Versuch den hochverdienten Sieg sicherzustellen. Erstmals für Basel diese Saison im Einsatz war der 21-jährige Marcell Révész, der bis zur U17 beim Basler Nachwuchs spielte und über Ungarn, die Slowakei und Österreich nun wieder zu Hause gelandet ist.

Vier Pfostenschüsse

Der EHC Basel war in dieser Partie überlegen, verpasste jedoch den Sieg in der regulären Spielzeit durch Abschlusspech. Allein viermal verhinderte der Pfosten einen Rückstand für Dübendorf. Viele weitere Abschlüsse zischten knapp am Zürcher Gehäuse vorbei. In der Verlängerung verschoss Schwarzenbach noch einen Penalty, nachdem Berger nur noch per Foul gestoppt werden konnte. Dass überhaupt so viele Chancen gegen das defensiv kompakte Dübendorf erarbeitet werden konnte, darf sicher positiv beurteilt werden. Jetzt muss im Hinblick auf die Playoffs nur noch an der Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse gearbeitet werden.

Zwei sehr gute Torhüter

Das es keine Tore gab, lag auch an den beiden Torhütern, die sehr ruhig und sicher wirkten und nichts zuliessen. Obwohl Basel überlegen agierte, musste auch der Basler Torhüter Haller ein paar mal bei den schnell vorgetragenen Dübendorfer Kontern seine Klasse beweisen. Ansonsten war die Basler Defensive sehr wachsam und diszipliniert. Keine einzige Strafe musste gegen das Heimteam ausgesprochen werden. Bevor die Playoffs Mitte Februar beginnen, muss die Mannschaft von Christian Weber noch fünfmal auswärts antreten. Der Anfang macht das Spiel in Arosa am nächsten Donnerstag.

Das Telegramm EHC Basel – EHC Dübendorf 1:0 n.P (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) St. Jakob Arena Basel – 894 Zuschauer – Schiedsrichter: Thomas Aegerter: Sidney Conrad, Valentin Frutschi – Strafen: 0 mal 2 Minuten gegen Basel. 2 mal 2 Minuten gegen Dübendorf. – Schüsse aufs Tor: Basel: 33 – Dübendorf 26 (10:8; 12:8, 8:8, 3:2) – Bestplayer Spiel: Basel: Haller; Dübendorf: Trüb – Bestplayer Saison: Basel: Schwarzenbach; Dübendorf: Puntus – Tore im Penaltyschiessen: 65. Sablatnig, Suter, Bachofner Bemerkungen: Pfostenschüsse: 22. Nater. 30. Cavalleri 40. Révész. 42. Berger. 58. Timeout Dübendorf EHC Basel : Haller (ET : Guggisberg); Wieszinski, Blaser; Smith, Bachofner; Büsser, Nater; Molina, Lanz, Alihodzic, Terzago; Révész, Himelfarb, Cavalleri; Sablatnig, Berger, Schwarzenbach; Sahli, Kiss, Schnellmann; Studer; Head Coach: Christian Weber; AC: Adrien Plavsic. Abwesend : Rexha, Zubler, Steinmann, Marbot, Cordiano, EHC Dübendorf: Trüb (ET: Cébe); Steinauer, Fehr; Breiter, Hebeisen; Piai, Leu; Mussbacher; Hardmeier, Seiler, Puntus; Berni, Suter, Schir; Hauser, Röthlisberger, Zanzi; Wettstein, Kammermann, Grisoni. Headcoach: Reto Stirnimann.

Tabelle: 1. Basel 2.148. 2. Huttwil 2.038. 3. Seewen 1.926. 4. Dübendorf 1,741. 5. Thun 1.654. 6. Arosa 1.481. 7. Lyss 1,462. 8. Martigny 1,346. 9. Düdingen 1.296. 10. Chur 1.179. 11 Bülach 1.143. 12. Münsingen 0,560. Wegen der COVID-19-Pandemie wird die Rangliste nach Punkte/Spiel geführt.