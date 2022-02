Eishockey Nach dem Sieg im letzten Spiel der Regular Season steht der erste Gegner in den Playoffs fest Der EHC Basel gewinnt sein letztes Quali-Spiel in Chur im Penaltyschiessen und trifft im Playoff-Viertelfinal auf den SC Lyss.

Der EHC Basel musste in Chur lange auf das Siegtor warten. Caspar Thiriet

Im letzten Spiel der Qualifikationsrunde musste der EHC Basel in Chur ins Penaltyschiessen und gewinnt dieses dank den Treffern von Sablatnig und Cavalleri. Gegner im Playoff-Viertelfinal (Samstag, 16:30 Uhr St. Jakob-Arena) ist der SC Lyss, der sich beim 7:2 Sieg bei Wiki-Münsingen sehr treffsicher zeigte.

Der Sieg war verdient, da die Basler über die ganze Partie gesehen mehr für das Spiel gemacht haben. Dass es überhaupt in die Verlängerung beziehungsweise ins Penaltyschiessen ging, war den beiden sehr guten Torhütern geschuldet. Insbesondere Caduff im Churer Tor hatte einige sogenannte «Big Saves» und verhinderte damit einen früheren Basler Sieg.

Das Spiel in Chur war das dritte Auswärtsspiel innerhalb von fünf Tagen. Damit konnten die Basler bereits an den Spiele-Rhythmus für die bereits am Samstag beginnenden Playoffs gewöhnen. Bezüglich Intensität muss und wird dann mindestens einen Gang hochgeschaltet werden. Im Spiel in Chur wurden in der Statistik kaum Checks vermerkt.

Das Telegramm EHC Chur – EHC Basel 0:1 n.P (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Thomas Domenig Stadion, Chur – 318 Zuschauer. - Schiedsrichter: Thomas Aegerter; Jozef Martancik, Stefan Blatti - Tore: 65. Shootout (Bischofberger, Sablatnig, Cavalleri)- Strafen: 2 mal 2 Minuten gegen Basel. 0 mal 2 Minuten gegen Chur - Schüsse aufs Tor: Basel: 36 – Chur 27 (11:7; 16:10, 6:10, 3:0) - Bestplayer Saison: Basel: Schwarzenbach; Chur: Bleiker Basel : Haller (ET: Liniger); Blaser, Bachofner; Zubler, Nater; Büsser, Molina; Smith; Lanz, Alihodzic, Terzago; Révész, Himelfarb, Cavalleri; Sablatnig, Berger, Schwarzenbach; Sahli, Kiss, Schnellmann; Head Coach: Christian Weber; AC: Adrien Plavsic. Abwesend: Guggisberg, Steinmann, Rexha, Marbot, Studer, Cordiano. Warmbroth, Näf. Chur: Caduff (ET: Meier); Schnetzer, Hermkes; John, Liechti; Haueter, Winter; Bleiker, Bucher, Bischofberger; Infanger, Demuth, Pfennich; Hasler, Moser, Tosio; Knuchel, Roussette, Sieber. Headcoach: Jan von Arx

Weitere Spiele: Düdingen – Huttwil 0:2. Thun – Martigny 4:3 n.V. Wiki-Münsingen – Lyss 2:7. Arosa – Dübendorf 1:0 n.V. Bülach – Seewen 4:5.

Schlusstabelle Qualifikation: 1. Basel 2.156 (32 Spiele/ 69 Punkte). 2. Huttwil 1.938 (32/62). 3. Thun 1.844 (32/59). 4. Seewen 1.774 (31/55). 5. Dübendorf 1.710 (30/52). 6. Martigny 1.531 (32/49). 7. Arosa 1.500 (32/48). 8. Lyss 1.406 (32/45). 9. Düdingen 1.250 (32/40). 10. Chur 1.1188 (32/38) 11. Bülach 1.188 (32/38). 12. Wiki-Münsingen 0,531 (32/17). - Wegen der COVID-19-Pandemie wird die Rangliste der MSP nach Pkt/Spiel geführt.



Playoff-Viertelfinale: Basel - Lyss, Huttwil - Arosa, Thun - Martigny, Seewen - Dübendorf.