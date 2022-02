Eishockey Sicherer Quali-Sieger: EHC Basel ist nach dem Sieg in Bülach nicht mehr von der Tabellenspitze zu vertreiben Mit einem 3:6 Sieg gegen den EHC Bülach hat der EHC Basel den ersten Rang in der Qualifikationsrunde der MySports League sicher.

Der EHC Basel wird die Quali als Tabellenerster abschliessen. C. Thiriet

Effizientes Basel im Startdrittel

Bülach, noch im Kampf um die Teilnahme an den Playoffs, ist ein starker Gegner für die, nun seit sieben Spielen ungeschlagen Basler. Erstmals überhaupt diese Saison bei Ernstkämpfen hat ein Gegner mehr Schüsse zu verzeichnen als der EHC. Basel zeigt sich im Startabschnitt effizient: Schwarzenbach, Himelfarb und Sablatnig erzielten die Tore. Insbesondere nach dem 0:3 sind die Zürcher angezählt….

Zwei Gegentore in Unterzahl bringen Bülach zurück in die Partie

… Sie fallen aber nicht und kämpfen sich im zweiten Drittel zurück in die Partie. Dabei helfen zwei Powerplay-Tore, wobei sich die Basler in Unterzahl nicht gut anstellen. Coach Christian Weber reagiert mit einem Timeout, nachdem die Gastgeber ausgleichen. Die Worte finden beim Team Gehör. Ein Gewaltschuss von Terzago unter die Latte, inklusive kaputter Trinkflasche, bringen die Basler nur drei Minuten später wieder auf die Siegesstrasse. Kurz vor Schluss des Mittelabschnitts verlieren die Bülacher hinter dem Tor die Scheibe an Sahli, Pass zu Schnellmann, der nur noch abstauben muss.

Basel lässt zum Schluss nichts mehr anbrennen

Im Schlussdrittel geht Basel in den Verwaltungsmodus, kontrolliert die Partie und läuft nicht mehr in Gefahr, die Partie noch zu verlieren. Einer, der nur noch vier Schüsse auf das gegnerische Tor, verwertet Berger zum Schlussresultat von 3:6. Bülach versucht nochmal alles, nimmt drei Minuten vor Schluss für einen sechsten Feldspieler sogar den Torhüter raus. Trotz mehreren Versuchen schafft es weder Basel noch Bülach zu einem weiteren Torerfolg.

Bereits am Sonntag um 17:00 Uhr folgt ein weiteres Gastspiel im Kanton Zürich. Gegner ist der EHC Dübendorf.

Telegram EHC Bülach – EHC Basel 3:6 (0:3, 3:2, 0:1) Sportzentrum Hirslen, Bülach – 250 Zuschauer - Schiedsrichter: Michaël Rohrer; Jozef Martancik, Joel Lustenberger Strafen: 6 mal 2 Minuten gegen Basel. 4 mal 2 Minuten gegen Bülach Schüsse aufs Tor: Basel: 22 – Bülach 26 (9:9; 9:10, 4:7) Bestplayer Saison: Basel: Schwarzenbach; Bülach: Figi Tore: 4. Schwarzenbach {13} (Zubler {13}, Himelfarb {21}) 0:1, 12. Himelfarb {7} (Nater {2}, Cavalleri {3} 0:2. 17. Sablatnig {13} (Haller {1}) 0:3. 22. Andersen {4} (Ottiger {12}, Ganz {8}) 1:3. 26. Rubin {3} (Diem {8}) 2:3. 31. Braus {2} (Bardh {7}, Epprecht {6}) 3:3. 34. Terzago {9} (Alihodzic {10}, Büsser {13}) 3:4. 40. Schnellmann {5} (Sahli {4}) 3:5. 55. Berger {6} (Sablatnig {12}, Büsser {14}) 3:6. Bemerkungen: 31. Timeout Basel EHC Basel: Haller (ET : Liniger); Blaser, Bachofner; Zubler, Nater; Büsser, Molina; Smith; Lanz, Alihodzic, Terzago; Révész, Himelfarb, Cavalleri; Sablatnig, Berger, Schwarzenbach; Sahli, Kiss, Schnellmann; Studer; Head Coach: Christian Weber; AC: Adrien Plavsic. Abwesend : Steinmann, Rexha, Marbot, Cordiano, Studer. EHC Bülach: Messerli (ET: Locher); Posch, Birchler; Rubin, Roth; Kälin, Franzoni; Krämer; Figi, Ottiger, Walder; Andersen, Diem, Ganz; Halberstadt, Bardh, Barts; Braus, Epprecht. Headcoach: Ramon Schaufelberger Weitere Spiele der MySports League: Dübendorf – Chur 3:2 n.P. Düdingen - Thun 0:2. Huttwil – Lyss 6:1. Martigny – Wiki- Münsingen 4:0. Arosa – Seewen 3:2.