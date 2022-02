Eishockey Zwei Verteidiger sorgen für einen grossen Schritt Richtung Aufstieg: Der EHC Basel gewinnt in Lyss In einem hart umkämpften, guten und spannenden Spiel gewinnt der EHC Basel mit 5:2 sein zweites Spiel in der Playoff-Serie gegen den SC Lyss. Mit Büsser und Zubler trafen zwei Verteidiger je zweimal.

Zweiter Sieg für den EHC Basel gegen Lyss ist geglückt. Bild: Christoph Perren

Mit unveränderter Aufstellung geht es für Basel in Partie Nummer 2 der Viertelfinal-Playoff-Serie gegen den SC Lyss. Dafür mischt der Lysser Coach Serge Meyer seine Linien fleissig durcheinander und setzte mit Kevin Geissbühler auf einen anderen Torhüter. Diese Massnahmen zeigen Wirkung. Das Heimteam ist aufsässig und mit sehr viel Herz dabei. Basel hat mehr Mühe sein Spiel aufzuziehen als noch letzten Samstag beim 5:0-Heimsieg.

Trotz dieser harten Gegenwehr kann sich der EHC gute Möglichkeiten erarbeiten. So Martin Alihodzic in der 2. Minute, als er alleine vor Geissbühler knapp über das Tor schiesst. Auch Pascal Blaser trifft mit seinem Gewaltschuss nur den Pfosten. In Minute neun geht Basel dann aber durch einen abgelenkten Weitschuss von Thomas Büsser in Führung. Ebenfalls durch einen Ablenker gleicht Lennart Siegenthaler für Lyss in der 16. Minute aus. Dieses Resultat geht nach zwanzig Minuten, aufgrund der ausgeglichenen Spielanteile in Ordnung.

Kampfstarkes Lyss

Die Möglichkeit abermals in Führung zu gehen, bietet sich Basel zu Beginn des Mittelabschnitts, als für 45 Sekunden in doppelter Überzahl agiert werden kann. Patrick Zubler trifft mit einem Weitschusstor. Lyss zeigt sich durch das Gegentor aber nicht geschockt und versucht, sofort zu reagieren. Fabio Haller im Basler Tor ist nun mehr im Fokus als sein Gegenüber.

Ein weiteres Powerplay auf Seiten der Basler sorgt für ein wenig Entlastung und führt sogar zu einem kuriosen Tor. Bei einem Lysser Gegenangriff wechselt Basel ein Teil seiner Spieler aus. Die aufs Eis kommenden Stürmer orientieren sich nach vorne und werden vergessen. Eric Himelfarb trifft bei einer Zwei-gegen-Eins-Situation unter die Latte. Die Berner kämpfen weiter unermüdlich, was mit dem 2:3 durch Laurin Liniger, abermals in Überzahl, belohnt wird.

Highlights des zweiten Viertelfinals-Spiels zwischen EHC Basel und SC Lyss Video: Youtube

Basel abgeklärt

Auch der Schlussabschnitt beginnt nicht mit Vollbesetzung an Spielern auf dem Eis. Der Lysser Michael Maurer und Himelfarb sitzen auf der Strafbank. Nur 33 Sekunden dauert es bis EHC-Kapitän Büsser auf der rechten Seite an den Puck kommt, sich gegen seinen gegnerischen Verteidigerkollege durchsetzt und seinen zweiten Treffer des Abends erzielt. Etwas später erzielt der offensivfreudige Büsser bei einem weiteren Abschluss fast noch einen Hattrick.

Zwölf Minuten vor Schluss wird es hitziger. Yanick Sablatnig verliert bei einem Zweikampf den Helm. Beim Rausfahren auf die Bank wird er von Liniger mit dem Stock niedergestreckt, was eine Fünfminutenstrafe plus Spieldauer zur Folge hat. Basel kann von diesem Ausschluss aber nicht profitieren. Lyss versucht weiter alles und zwingt Haller drei Minuten vor Schluss noch zu einer wichtigen Parade. Im Anschluss nimmt Meyer sein Time-Out und den Goalie raus.

Trotz Druckphase gelingt Lyss der Anschlusstreffer nicht mehr. Im Gegenteil. 1,9 Sekunden vor der Schlusssirene schiesst Zubler die Scheibe über das ganze Feld zum 5:2 Schlussresultat, ebenfalls sein zweiter Treffer des Abends.

Bereits am Donnerstag geht es weiter mit Partie Nummer 3. Anpfiff in der St. Jakob Arena ist um 20:15 Uhr. Mit einem weiteren Sieg wäre Basel bereits für die Halbfinals qualifiziert. Die Hoffnung, bereits nach diesem Spiel aufzusteigen, wurde aber von Siegen, der ebenfalls aufstiegsberechtigten Mannschaften aus Arosa und Martigny zu Nichte gemacht.