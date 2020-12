Ab 13. Januar soll wieder NHL-Eishockey gespielt werden

Demnach soll in der Qualifikation jede Mannschaft 56 Spiele bestreiten. Die ersten Trainingslager sollen gemäss den Berichten am 31. Dezember beginnen. Vorbereitungsspiele soll es wohl keine geben.

Zahlreiche Details sind allerdings noch unklar und der Plan ist noch nicht offiziell. Er muss unter anderen von den Gesundheitsbehörden in Kanada abgesegnet werden.

Wegen der Reisebeschränkungen an der kanadisch-amerikanischen Grenze werden die kanadischen Teams womöglich nur untereinander Partien austragen. Weil die Regeln in den Provinzen zuletzt verschärft wurden, ist dies aber noch nicht sicher.

Dass der Start in die neue NHL-Saison ansteht, hat sich in den letzten Tagen abgezeichnet. Mehrere NHL-Spieler, die den Herbst in der Schweiz überbrückten, erhielten von ihren Klubs ein Aufgebot.

So sind Joe Thornton (Davos), Erik Brännström (SCL Tigers) und Ryan McLeod (Zug) bereits abgereist. Und auch der Schweizer Gaëtan Haas darf auf Geheiss seiner Edmonton Oilers nicht mehr für den SC Bern antreten.