Die beiden 27-jährigen Kanadier spielen seit 2015 in der Ajoie. Philip-Michael Devos und Jonathan Hazen führen seither nicht nur die team-eigene Skorerliste an, sondern erwiesen sich in den letzten zweieinhalb Jahren als die erfolgreichsten Skorer der gesamten NLB/Swiss League. Hazen skorte in 147 Spielen 224 Punkte, Devos in 148 Partien sogar 258 Punkte (88 Tore/170 Assists).

Im Frühling 2016 führten Devos und Hazen den HC Ajoie zum Meistertitel in der NLB.